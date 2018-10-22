＜高校駅伝宮城県予選＞仙台育英が男女制す　男子４連覇、女子２７年連続

男子第６９回、女子第３０回の全国高校駅伝競走大会県予選会が２１日、栗原市若柳総合支所前を発着点とする栗原ハーフマラソン公認コース（男子７区間４２．１９５キロ、女子５区間２１．０９７５キロ）であった。男子は仙台育英が４年連続２７度目、女子も同校が２７年連続２７度目の優勝を果たした。全国大会（１２月２３日・京都）出場は男子が２９度目、女子が２７度目。

男子は３９校がエントリーした。仙台育英は序盤こそ出遅れたものの３区で首位に立ち、粘る後続を振り切った。女子は２９校が出場し、昨年の全国大会覇者の仙台育英が全区間でトップに立って圧倒した。

男女の上位５校は１１月８日に一関市である東北大会に出場する。

◇男子成績 （１）仙台育英（喜早、金田、ムセンビ、吉居、山平、金沢、佐藤）２時間５分４０秒＝コース新（２）東北２時間８分４０秒（３）明成２時間１５分３４秒（４）利府２時間１８分２９秒（５）古川工２時間２１分２０秒（６）仙台三２時間２３分２秒（７）聖和学園２時間２４分５５秒（８）東北学院２時間２５分４９秒

◇女子成績 （１）仙台育英（武田、ムソニ、小海、清水、木村）１時間８分２３秒（２）東北１時間１４分４４秒（３）常盤木学園１時間１５分１６秒（４）聖和学園１時間１６分１０秒（５）利府１時間１８分２０秒（６）白石１時間２２分３２秒（７）石巻１時間２２分４３秒（８）仙台二華１時間２２分４６秒