大人気のバターサンド専門店「プレスバターサンド」現地ルポ【東京駅のお土産グルメ】

東京駅のフォトジェニックなおすすめグルメ&お土産を厳選してお届けする「東京駅“映え系”お土産グルメ&スイーツ」特集。

第一回目は、2017年の登場以来、いまだ行列が絶えないバターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND(プレスバターサンド)」を現地ルポ。

平日午前中、行列は10人ほど、待ち時間は5分でした

筆者が訪れたのは、平日金曜の午前9時。10人ほどの行列がすでにありました。

並んでいる間、プレス機の様子をガラス越しに見ることができます。スタッフの人たちはいましたが、残念ながらこのときはすでに焼き作業は終わってしまったよう。プレスしている様子を見ることができなかったのですが、おいしそうな香ばしいバターの匂いがただよってきて、期待で胸がわくわくしてきます。

レジが近づいてきました。たくさんのバターサンドたちが並んでいます。行列の人々はみな何個入りを何箱買うか、ギリギリまで悩んでいるようでした。

焼きたてバターサンドは1個170円。箱入りのバターサンドは5個入り1000円、9個入り1710円、15個入り2850円、18個入り3700円(すべて税込)。「お一人さま10箱まで」の注意書きもありました。10箱!そんなに買い占める人が絶えないくらい、人気なんですね。ちなみに、焼きたては一人4個までだそうです。

周りの人へのお土産にするときは、賞味期限が気になりますよね。焼きたては4日間、箱入りは10日間です。いずれも店頭受け渡し日からの期間です。

筆者は迷った末、焼きたて1個と5個入りを1箱オーダー。レジのオペレーションはテキパキしていて、驚くほど早いです。行列に並んだといってもあっという間で、並んでから5分ほどで買えました。この後筆者は東京駅内をぐるぐる徘徊していましたが、午前中はいつ見ても10人待ちくらいでした。

焼きたてバターサンドを早速実食!

せっかくなので東京駅の駅舎を背景に、気持ちのよい外でいただきます!

こんがりした焼き目、しっかりした厚みもうれしい。改めて、プレスされたデザインの美しさにしばしうっとり。ただ、焼きたてとはいえ、買ったときは手にもってもすでにあたたかくはなかったです。さて、お味は!?

クッキーは想像よりずっとサクサクとしていて、やわらかいです。ホロホロとくずれていく感じ。もっとかための食感をイメージしていました。中は、クリームとキャラメルの2層構造。中のクリームも食べていると少しはみ出すくらい、やわらかかったです。

個人的にはぎっしり詰まったかための食感を期待していましたが、バターの風味を堪能できておいしかったです。サクサク派の人にはたまらないお土産でしょう。

今度は箱入りを実食!フォトジェニックすぎてシャッターが止まりません・・・

さて、今度は箱入りを実食!改めて、デザインのスタイリッシュさに見とれてしまいます。サイドの目にまぶしい蛍光色ラベルも憎いです。

オープン!お行儀よく並んでいます。焼きたては紙袋に小包装されていましたが、箱入りはビニール袋になっていますね。

工程の写真を見て、クリームやキャラメルのテクスチャに改めておいしそうだよなあ、と思いました。

あまりにフォトジェニックなので、ついいろいろな角度から写真をとりたくなってしまう・・・可愛いものって、いっぱい並んでいると、それだけでウキウキしてきますよね。

写真撮影を堪能してからいただいてみると・・・びっくり!焼きたてよりクッキーがずっとカリッとした食感になっていて、香ばしさが際立っているように感じました。筆者は箱入りの方が断然オシです!ちょっと冷蔵後で冷やしても、中のキャラメルが少しかたまってとろ〜りとなっておいしかったです。

東京駅「PRESS BUTTER SAND(プレスバターサンド)」への行き方マップ

東京駅は迷いやすいのですが、「PRESS BUTTER SAND(プレスバターサンド)」は比較的見つけやすいです。丸の内南口のすぐ近く、駅改札内南通路にあります。ポイントは、「丸の内南口すぐ近く」「改札内」「1階」です。真向かいには同じく行列店の「ニューヨークパーフェクトチーズ」もありますよ。

「PRESS BUTTER SAND(プレスバターサンド)」は、ルミネエスト新宿店、エキュート大宮店、池袋駅店、東京ソラマチ店も。

さらに2018年10月11日にオープンした京都駅店では、オープンを記念して京都駅限定商品「バターサンド〈宇治抹茶〉」も登場。こちらも気になりますね!

バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND(プレスバターサンド)」東京駅店

https://buttersand.com

東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内1F

営業時間 8:00-22:00

価格(税込)

焼きたてバターサンド 1個170円

バターサンド(箱入り)5個入り1,000円、9個入り1,710円、15個入り2,850円、18個入り3,700円

賞味期限:焼きたてバターサンド 4日間/バターサンド(箱入り)10日間

[All Photos by Aya Yamaguchi]

Do not use images without permission.