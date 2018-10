アンドリュー・マクマホン、最新アルバム『アップサイド・ダウン・フラワーズ』発売決定、リード曲配信スタート。アルバムの日本盤には「ファイヤー・エスケイプ～きみがいる世界」のライヴ音源が収録

サムシング・コーポレイト、ジャックス・マネキンのフロントマンとしてパンク・シーンを牽引したピアノ・ロックのカリスマ、アンドリュー・マクマホンの最新アルバム『アップサイド・ダウン・フラワーズ』が11月16日に発売されることが決定、新曲「ブルー・ヴァケーション」の配信が10月19日からスタート。同時にミュージック・ビデオも公開となった。

ヒット・アルバム『ファイヤー・エスケイプ(原題:Zombies On Broadway)』から1年9か月ぶりとなるアルバム『アップサイド・ダウン・フラワーズ』からは「オハイオ」と「ティーンエイジ・ロックスター」の配信も開始されている。

また、同アルバムの日本盤には、CMソングに起用されて2017年にスマッシュ・ヒットを記録した「ファイヤー・エスケイプ~きみがいる世界」とシングル曲「オハイオ」のアコースティック・ライヴ・バージョンが収録。楽曲は共に2018年に開催されたアコースティック・ライヴ・ツアー“The Pen and the Piano Tour”でのライヴ音源となる。

前作『ファイヤー・エスケイプ』が、アンドリュー以外の作曲家との共作曲が多かったのに対して、今作はアンドリューが一人で作曲した楽曲が大半を占め、ジャックス・マネキン時代のロック・サウンドを彷彿とさせる仕上がりになっている。



■商品情報

アンドリュー・マクマホン『アップサイド・ダウン。フラワーズ』

Andrew McMahon In The Wilderness “Upside Down Flowers”

品番:UCCO-1202

価格:2,700円(in tax)

<収録曲>

1. ティーンエイジ・ロックスターズ

2. オハイオ

3. ブルー・ヴァケーション

4. マンデー・フラワーズ

5. ペーパー・レイン

6. ディス・ワイルド・ライド

7. グッドナイト・ロックンロール

8. ハウス・イン・ザ・ツリーズ

9. ペネロペ

10. ケアレス

11. エヴリシング・マスト・ゴー

12. ファイヤー・エスケイプ ~きみがいる世界 LIVE FROM THE PEN AND THE PIANO TOUR *

13. オハイオ LIVE FROM THE PEN AND THE PIANO TOUR *

*日本盤ボーナス・トラック