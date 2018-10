俳優の山田孝之さんがインスタグラムに投稿した誕生日会の様子に、豪華メンバーが集結し、大きな反響が寄せられています。

■インスタライブでファンに生電話

20日に35歳の誕生日を迎えた山田さん。誕生日を迎えた瞬間は、自宅と思われる場所で1時間、インスタライブを配信していました。トイレ休憩を挟んだり、フィルターで遊んだり…お酒を飲みながら話す、自然体な姿にコメント欄は歓喜の声で溢れていました。

それだけではありません! 配信を観ていたファンに「1番好きな漫画は?」「母親の出身地は?」と自身に関するクイズを出し、正解者に生電話して視聴者とコラボ配信。

■ローラに生電話

3名に電話したあと、モデルのローラさんが視聴していることに気付き、突撃生電話。「メイクしてないの~、今起きたばっかなの~!」ロス在住のローラさんは起床直後だった様子。

「やっほ~、ローラ元気?」「元気だよ~!」と会話をはじめて間もなく、時間切れでライブ配信は終了。山田さんのサービス精神や、ローラさんとのやりとりに、視聴していた人たちからは「最高すぎる!」など喜びの声で溢れています。

「インスタライブだけでもテンション上がったのに、生電話とかサービス精神が神!」

「視聴者にいきなりコラボ配信とかビックリ! 残り1分位でローラ降臨で途中で切れちゃうとか含めて最高すぎる!」

「急に画面から消えたと思ったら『お酒つくって、トイレ行ってた』とか…自然体すぎて! ニヤニヤしながら見てた」

「まさかのローラがラストとか凄すぎる~!ふたりとも普通に会話してるしw」

■豪華メンバー

21日、自身のインスタに「今年もたくさんの友達にお祝いされて幸せな山田 みんな愛してるぜ」のコメントとともに公開したのは、豪華メンバーが集結した誕生日会の様子。そのほかにも、撮影現場でお祝いしてもらった写真もアップ。

View this post on Instagram

今年もたくさんの友達にお祝いされて幸せな山田🕺🏻みんな愛してるぜ🙋🏻‍♂️

A post shared by [山田孝之](@takayukiyamadaphoto) on Oct 20, 2018 at 8:03am PDT

センターでお腹を見せてピースサインをしている山田さんの周りには豪華すぎる面々が勢ぞろい!

多くの作品で共演されている俳優のムロツヨシさんや、綾野剛さん、佐藤健さん、松田龍平さん、満島真之介や山崎賢人さん、2016年にユニット「JINTAKA」を組んでいた歌手の赤西仁さんなどなど…。

インスタライブでも、前日に開催された誕生日会のことに触れ、嵐の松本潤さんが駆けつけたことも明かしていました。

■「映画のワンシーンみたい」

お祝いのコメントや豪華なメンバーへの驚きの声や「愛されてるね~」などのコメントが続々。

「お誕生日おめでとう! すごい豪華なメンバーだね!」

「メンバーが凄すぎて、映画のワンシーンみたい~!」

「俳優としてもバラエティに出てる飾らない姿も素敵です。愛されてるね~」

来月には佐藤健さん、荒川良々さんらと共演する映画『ハード・コア』も公開予定。早くスクリーンで山田さんの度迫力演技を観たいですね。

(文/fumumu編集部・冬野 とまと)