■ゲームの特徴

豪華キャストによる個性豊かな舞台少女たち

舞台・アニメに登場する聖翔音楽学園の9人に加えて、新たに15人のゲームオリジナルの舞台少女が登場。合計24人の豪華キャストがキャラクターボイスを務めます。

舞台少女たちによる迫力のターン制バトル

ACTパネルを選択して舞台少女たちの行動を決めるバトルシステムを採用。舞台少女が何らかの行動をすると、キラめきゲージが貯まります。キラめきゲージがマックスになると、クライマックスレヴューを発動。クライマックスレヴューでは、舞台少女たちが歌う楽曲がBGMとなり、キャラクターごとに異なるクライマックスACTを使用することができます。さらに、2人以上の舞台少女がクライマックスACTを発動し、その次のターン終了時に特定の条件を満たすと、強力なフィニッシュACTが発動します。

全国のライバルと競え!リアルタイム対人戦「VSレヴュー」

「VSレヴュー」では、プレイヤー同士がリアルタイムでマッチングして対戦を楽しめます。舞台少女たちを育てて、全国のプレイヤーとレヴューで勝負することができます。

ボイス付きの完全新作ストーリー

アニメから続くオリジナルストーリーをボイス付きで楽しむことができます。全国の演劇系学校から選ばれた生徒が参加する一大イベント「劇フェス」に、聖翔音楽学園の99期生も参加することになります。そこから始まる新たなオーディション、ゲームオリジナル校であるシークフェルト音楽学院、凛明館女学校、フロンティア芸術学校と行う学校対抗の「レヴュー」や新たな試練「エチュード」。そして人々の記憶から消えつつある「スタァライト」を巡り、新しい物語が始まります。

奥深い舞台少女の育成

育成要素として、レベルアップはもちろん、スキルパネルで能力を解放したり、舞台少女たちにギフトをあげて絆を深めることができます。舞台少女との絆を深めていくと新たなオリジナルストーリーを楽しむことができます。また、メモワールと呼ばれるアイテムを舞台少女にセットすることで、舞台少女がパワーアップします。メモワールとは、舞台少女たちの記憶を形づくったもので、舞台少女たちの日常や、新たな一面を見ることができます。

舞台少女の衣裳に合わせてあらゆるシーンの姿も変化!

ゲームでは、舞台少女たちが様々な役になって登場します。演じる役によって、ビジュアルやボイスが変化。ビジュアルに合わせ、Live2Dやレヴューでの3Dだけでなく、クライマックスACTやマイシアターなどあらゆるシーンの姿が変化します。

■初回ログインで3500スタァジェムプレゼント!初心者応援ログインボーナスを実施!

「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-」(スタリラ)は事前登録100万人、Twitterフォロワー数15万人突破しました。これにより、「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-」(スタリラ)をダウンロードしていただいた全てのお客様に、達成報酬として合計3500スタァジェムをプレゼント。また、初心者応援ログインボーナスとして、14日間ログインすると、最大1000スタァジェムや育成に役立つコインやレッスンチケットをプレゼントします。

達成報酬の受取方法

1. 「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-」(スタリラ)をインストールしてください。

2. チュートリアルの完了後、ホーム画面のプレゼントボックスから特典をお受け取りください。

(C)Project Revue Starlight (C) 2018 Ateam Inc. (C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.