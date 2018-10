『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』シーズン７でファイナル決定

大ヒットNetflixドラマ『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』が、シーズン7で終了になると公式Twitter&Instagramで発表されました。キャストたちに気になるコメントを翻訳してお届けします!

『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』シーズン7で終了

公式Twitter&Instagramによると、『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』は、シーズン7で終了するとのことです。

配信されるのは、2019年の予定。

Netflixでは、現在シーズン6まで配信中。

おなじみのキャストたちが、ドラマの終了についてコメントしている動画を翻訳してみました。

キャストたちのコメント(画面の中の△印をクリックすると動画が再生されます)

分かりやすくするため、役名表記しています。

テイスティ&シンディ:「やあ、みんな。実はニュースがあるんだ。」

パイパー:「とうとうファイナルシーズンです。」

アレックス:「『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』のファイナルシーズンです。」

ティスティ&シンディ:「ラスト~シ~ズン」

ローナ:「シーズン7で終わりです。」

レッド「この10年間で、最も活気的で野心的なドラマで演技をできなくなるのは、さみしいことです。」

ダヤ:「この7年間マジ大変だった」

スーザン:「楽しい時間を過ごして、経験を積んで、友情を育み、家族のような時間を一緒に過ごせたことをホントに感謝しています。」

アレックス:「でも、私たちの関係は、番組が終了しても続いていきます。」

メンドーサ:「私、シーズンが終わると何が寂しいかわかります?あなたです。ファンに会えないこと」

ダヤ:「心の底からありがとうと言いたい。」

ペンサタッキー:「素晴らしい旅で、素晴らしい経験でした。」

パイパー:「皆さんのサポートに心から感謝しています」

ニッキー:「終わるのは、マジ寂しけど、みんな愛してるよ。」

スーザン:「シーズン7を期待してください。忘れられないシーズンになるでしょう。私たちのすべてを捧げます。」

ティスティ&シンディ:「わたしたちのすべてだよ!」

スーザン:「サンキュー、サンキュー、サンキュー」

Twitterでも同じ内容がアップ

とうとう、終了が発表されてしましました。

ゆかいなキャストたちに会えなくなるのは、さみしい気もします……

しかし、どんなに面白いドラマにも終わりは来るもの。

リッチフィールドのユル~い雰囲気から、重警備の厳しい雰囲気に変わってしまった

シーズン6から、なんとなく流れは終了の方向に向いていた感じもしますね。

コメントで、レッド役のケイト・マルグルーが言っていた

「この10年でも画期的で挑戦的なドラマだった」というニュアンスに同意する海外ドラマファンも

多いと思います。

Netflixオリジナルドラマの全盛期に大貢献してきたドラマと言って間違いないでしょう。

ファイナルシーズンも、ドカーン!と面白く終了してもらいたいです!

NEW YORK, NY - JUNE 09: (L-R) Actresses Jackie Cruz, Natasha Lyonne, Taylor Schilling, Uzo Aduba and Yael Stone attend 'Orange Is The New Black' season 5 celebration at Catch on June 9, 2017 in New York City. (Photo by Astrid Stawiarz/Getty Images)