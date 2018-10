乃木坂46・齋藤飛鳥、バスタイムのこだわり「お風呂のなかでは…」

J-WAVEで放送中の番組『POP OF THE WORLD』(ナビゲーター:ハリー杉山)のワンコーナー「HARRY'S ENGLISH CLASS」。ハリー杉山が、乃木坂46・齋藤飛鳥に英語を教えるコーナーです。10月20日(土)のオンエアでは、お風呂についてトーク。後半では、J-POPから英語を学びました。

■ゆっくりお風呂に入るより…

齋藤の挨拶「Get up! Get up! Get up! It's time to roll!」(起きて、起きて、起きて! さあ、始めましょう!)からスタート。冒頭ではリスナーの質問に答えました。

「飛鳥ちゃんは、バスタイムにこだわりはありますか?」

齋藤:前までは入浴剤とかやってました。お風呂は電気を消して、アロマキャンドルをたいてって、前まではやってましたけど、今は早く眠りたいから、「急いで急いで」っていう感じです。でも、お風呂のなかでいろんなラジオをかけて、それを聴きながら入っています。

ハリー:お風呂に入りながらSlipknotとかかけないでね(笑)。

齋藤:ガンガンはかけないです(笑)。

■「英語でSING♪ SING♪ SING♪ この曲なんだっけクイズ!」

コーナー後半では、レギュラー企画のひとつ、J-POP歌詞の英訳から英語を学ぶ「英語でSING♪ SING♪ SING♪ この曲なんだっけクイズ!」を行いました。

今回は苦戦気味の齋藤でしたが、星野 源さんの『恋』という正解を導きだしました。ハリー曰く、海外の日本ファンも “恋ダンス”を投稿しているそうなので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。

また、6時台「WHAT'S COOL」のコーナーでは、東京観光に来ている外国人に番組スタッフが街頭インタビュー。オススメの曲を訊きました。英会話に興味がある方は、こちらもぜひチェックしてみてください!

