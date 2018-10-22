〔交通事故死者〕愛知県で死亡事故相次ぎ2018年151人に、前年より3日早く(10/20)

10月20日(土)に蒲郡市と北名古屋市でそれぞれ交通死亡事故が発生し、愛知県内で2018年計151人となりました。293日目での150人到達は2017年より3日早く、16年・15年よりそれぞれ16日遅くなっていて、前年同期比では2人増、うち65歳以上の高齢者が84人と半数超を占めています。

【愛知県内での2018年交通事故死者数】(10月21日現在：速報値)

・ 1月：17人(＋5) うち高齢者12人(＋7)

・ 2月：13人(－5) 11人(±0)

・ 3月：13人(－4) 7人(＋1)

・ 4月：20人(＋9) 6人(＋2)

・ 5月：15人(－4) 10人(－1)

・ 6月：17人(＋2) 12人(＋3)

・ 7月：14人(±0) 4人(－3)

・ 8月：16人(－2) 7人(－3)

・ 9月：17人(＋1) 10人(＋1)

・10月： 9人(±0) 5人

・1.94日に1人の割合(上半期1.90日/下半期2.01日)

・都道府県別：総数1位 増減数13位 増減率16位 人口10万人比40位

・年間死者数：2017年200人 16年212人 15年213人 14年204人 13年219人

うち高齢者： 110人 117人 122人 123人 118人