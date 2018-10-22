〔交通事故死者〕愛知県で死亡事故相次ぎ2018年151人に、前年より3日早く(10/20)

10月20日(土)に蒲郡市と北名古屋市でそれぞれ交通死亡事故が発生し、愛知県内で2018年計151人となりました。293日目での150人到達は2017年より3日早く、16年・15年よりそれぞれ16日遅くなっていて、前年同期比では2人増、うち65歳以上の高齢者が84人と半数超を占めています。

【愛知県内での2018年交通事故死者数】(10月21日現在：速報値)
・ 1月：17人(＋5)　うち高齢者12人(＋7)
・ 2月：13人(－5)　　　　　　11人(±0)
・ 3月：13人(－4)　　　　　　 7人(＋1)
・ 4月：20人(＋9)　　　　　　 6人(＋2)
・ 5月：15人(－4)　　　　　　10人(－1)
・ 6月：17人(＋2)　　　　　　12人(＋3)
・ 7月：14人(±0)　　　　　　 4人(－3)
・ 8月：16人(－2)　　　　　　 7人(－3)
・ 9月：17人(＋1)　　　　　　10人(＋1)
・10月： 9人(±0)　　　　　　 5人

・1.94日に1人の割合(上半期1.90日/下半期2.01日)
・都道府県別：総数1位 増減数13位 増減率16位 人口10万人比40位
・年間死者数：2017年200人 16年212人 15年213人 14年204人 13年219人
　うち高齢者：　　　110人 　　117人 　　122人 　　123人 　　118人

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

レスキューナウ

on

©株式会社レスキューナウ

寳來 英斗(Eito Hourai)

レスキューナウ危機管理情報センター

寳來 英斗(Eito Hourai)

レスキューナウ危機管理情報センター

株式会社レスキューナウ 危機管理情報センタ(RIC24) 所属。各種交通情報配信を主管する。

寳來 英斗(Eito Hourai)の記事一覧を見る

トピック交通安全

このトピックを見る

災害対応ワークショップ

企業BCP向け。災害時の初動対応手順や訓練計画を、短時間集中のワークショップで作成いただけます。

詳細・受講お申込み