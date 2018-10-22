2016年7月よりアーケードで稼働を開始し、多くのファンに人気の「鉄拳7 FATED RETRIBUTION」が「鉄拳7 FATED RETRIBUTION ROUND 2」へと大型バージョンアップ。 家庭用「鉄拳7」への参戦で大きな話題となったゲストキャラクターがついにアーケード版にも登場し、さらにシリーズファンから絶大な人気を誇る往年のキャラクターも復活登場する。
■アーケード版新規参戦キャラクター
- 「ギース・ハワード」（「餓狼伝説」「THE KING OF FIGHTERS」シリーズより）
- 「ノクティス・ルシス・チェラム」（「FINAL FANTASY XV」より）
- 「アンナ・ウィリアムズ」
- 「レイ・ウーロン」
更なるキャラクターも追加予定！
キャラクターの他にも新ステージ・新システムなど新たな要素が追加されるとのことだ。
製品名：鉄拳7 FATED RETRIBUTION ROUND 2
ジャンル：3D対戦格闘ゲーム
稼働開始日：2019年2月より稼働予定
※稼働時期の詳細は、 準備が整い次第お知らせいたします。
プレイ人数：1人
プレイ料金/1人：100円
「鉄拳7 FATED RETRIBUTION ROUND 2」公式サイト
https://www.tekken-official.jp/tk7fr-r2/
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