2016年7月よりアーケードで稼働を開始し、多くのファンに人気の「鉄拳7 FATED RETRIBUTION」が「鉄拳7 FATED RETRIBUTION ROUND 2」へと大型バージョンアップ。 家庭用「鉄拳7」への参戦で大きな話題となったゲストキャラクターがついにアーケード版にも登場し、さらにシリーズファンから絶大な人気を誇る往年のキャラクターも復活登場する。

■アーケード版新規参戦キャラクター

「ギース・ハワード」(「餓狼伝説」「THE KING OF FIGHTERS」シリーズより)

「ノクティス・ルシス・チェラム」(「FINAL FANTASY XV」より)

「アンナ・ウィリアムズ」

「レイ・ウーロン」

更なるキャラクターも追加予定!

ギース・ハワード

ノクティス・ルシス・チェラム

アンナ・ウィリアムズ

レイ・ウーロン

キャラクターの他にも新ステージ・新システムなど新たな要素が追加されるとのことだ。

製品名:鉄拳7 FATED RETRIBUTION ROUND 2

ジャンル:3D対戦格闘ゲーム

稼働開始日:2019年2月より稼働予定

※稼働時期の詳細は、 準備が整い次第お知らせいたします。

プレイ人数:1人

プレイ料金/1人:100円

「鉄拳7 FATED RETRIBUTION ROUND 2」公式サイト

https://www.tekken-official.jp/tk7fr-r2/

(C)2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. MAIN CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.(C)CAPCOM U.S.A., INC. ALL RIGHTS RESERVED.(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.