閲覧注意♡大胆な性描写が見られる海外ドラマ7選

海外ドラマを見ていると、びっくりするぐらい大胆なドラマも。大胆な性描写はドラマの良いスパイスになり、よりストーリーに深みをもたせる効果もあります。今回は、人にこっそり教えたい大胆でセクシーなドラマをご紹介します。

『ジ・アメリカンズ』

1980年代のアメリカを舞台に描いた作品。

主人公の夫婦は、見た目は一般的なアメリカ人夫婦に見えますが、実はロシアでアメリカ人になりすますための教育を受けたKGBのスパイ。

ソ連とアメリカが冷戦と呼ばれていた時代のお話なので、夫婦も殺人や脅迫などの強硬手段を使うのですが、実は一番得意なのでは?と感じるのがベッドの上での情報収集。

夫婦ともにスパイなので、パートナー以外とのベッドを共にするのは当たり前。

たまにお互い嫉妬するけれど、特殊な状況下で愛し合う夫婦なので、それが原因でケンカになることはあまりありません。

お話自体は全体的に暗いのですが、見て損はしない秀作です。

主演の2人は実生活でも共演がきっかけでカップルに。結婚はしていませんが、2人の間にはお子さんも誕生しました!

HOLLYWOOD, CA - MAY 30: Keri Russell is honored with a star on the Hollywood Walk of Fame on May 30, 2017 in Hollywood, California. (Photo by Jason LaVeris/FilmMagic)

まるでドラマの1シーンのよう!

(実際のドラマではもっと過激ですが…)

『ゲーム・オブ・スローンズ』

2019年に完結編となるシーズン8の公開が発表されている『ゲーム・オブ・スローンズ』

ドラゴンといった空想の動物、魔法が存在する架空の世界のストーリーということで、子ども向け?なんて思う方もいるかもしれませんが、戦闘シーンは臨場感に溢れ、セクシーなシーンも満載。

ただ無意味に性描写があるだけでは視聴者は離れていってしまいますが、きちんとストーリーに組み込まれているのでいやらしさはあまり感じません。

LONDON, ENGLAND - APRIL 09: Rose Leslie and Kit Harington arrive for The Olivier Awards 2017 at the Royal Albert Hall on April 9, 2017 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage)

この2人は私生活でも結婚しました♪

『クィア・アズ・フォーク』

こちらは、ゲイ・レズビアン・バイセクシャルが中心のドラマ。

主人公のブライアンは、ホットでセクシーなゲイボーイなのですが、特定の彼氏を作らないプレイボーイ。

そんなブライアンがジャスティンというキュートな青年と出会って・・・

ブライアンの気持ちの変化や、周りの人とのかかわりなどが見どころですが、このドラマの中心はセックスと言っても過言ではないぐらいセクシーなシーンが満載。

放送終了から14年を経て、Netflixで配信されたことから世界的に人気が再燃しました。

Gale Harold and Randy Harrison at the Motorola-sponsored New York Premiere of Showtime's 'Queer as Folk' (Photo by Stephen Lovekin/FilmMagic)

『カリフォルニケーション』

デビュー作以降がさっぱり売れない小説家のハンクが主人公。

ダメ男の典型なのに、女性には結構モテモテで、毎回色んな女性とベッドを共にします。

お酒と女性に溺れるハンクを演じたデイヴィッド・ドゥカヴニーも実はセックス依存症に悩んだ過去があり、施設で治療をしたことも。

それが原因でドラマ撮影中に妻と離婚してしまい、当時結構な話題となりました。

NEW YORK, NY - APRIL 22: David Duchovny performs on stage during the 2018 Tribeca Film Festival at Public Hotel on April 22, 2018 in New York City. (Photo by Steven Ferdman/Getty Images for Tribeca Film Festival)

歌手活動もしています!

『セックス・アンド・ザ・シティ』

セクシーなドラマといえばコレ!というぐらい有名な作品ですが、主要キャスト4人のうち、サラ・ジェシカ・パーカーだけは「ヌードにならない」という契約を交わしていました。

「このドラマにヌードの必要性は感じない」というのが理由だそうですが、ニューヨークに生きる女性4人の友情、恋愛、キャリアを語る上でセックスシーンは必要。

ということで、サラ・ジェシカ・パーカーのシーンだけはブラやキャミソールなどを着用しています。

実はキム・キャトラルとの因縁は、この契約が一因とも言われています。

以前「サラは脱がないのに、私たちよりギャラが多い」と発言したこともあったそうです。

LONDON - MAY 27: (Left to right) Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Catrall and Cynthia Nixon attend the UK premiere of 'Sex and the City 2' at Odeon Leicester Square on May 27, 2010 in London, England. (Photo by Samir Hussein/Getty Images)

『スパルタカス』

実在の人物スパルタカスを題材に、古代ローマを舞台に繰り広げられる物語。

古代ローマで、奴隷(剣闘士)として売り飛ばされたスパルタカスがおこす反乱は、第3次奴隷戦争として歴史的にも大きく評価されています。

スパルタカスを演じたアンディ・ホイットフィールドの肉体美や、俳優たちのオールヌードが見どころの1つ。

評価も高く、次シーズンの制作も決定していましたが、主演のアンディ・ホイットフィールドが病に侵され、役を降板、その後残念ながら亡くなってしまったため、打ち切りとなりました。

しかし、代役としてリアム・マッキンタイアを起用し、『スパルタカス2』『スパルタカス3 ザ・ファイナル』が制作されています。

NEW YORK - JANUARY 19: Actor Andy Whitfield attends the premiere of 'Spartacus: Blood and Sand' at the Tribeca Grand Screening Room on January 19, 2010 in New York City. (Photo by Astrid Stawiarz/Getty Images)

『GIRLS ガールズ』

20~30代の女性に人気を博したのが『GIRLS ガールズ』

SATCよりもより現実的な、リアルな女性を描いた作品として、セレブのファンも多かった作品です。

それもそのはず、このドラマは主演のレナ・ダナム、監督・脚本・製作総指揮をつとめ、自身の実体験を基に描かれた作品だから。

なので、性描写もかなりリアルな20代女性の姿が描かれています。

このドラマ、注目すべきは主人公ハンナの彼氏役で登場したアダム・ドライバー。

彼はこの後、『スターウォーズ』シリーズで、ハリソン・フォード演じるハン・ソロの息子で、物語の重要なキーパーソンとなるカイロ・レンを演じ世界的スターとなりました。

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 13: Actors Adam Driver and Lena Dunham attend HBO's Official Golden Globe Awards After Party held at Circa 55 Restaurant at The Beverly Hilton Hotel on January 13, 2013 in Beverly Hills, California. (Photo by FilmMagic/FilmMagic)

アダム・ドライバーの雰囲気が、スターウォーズの時と全然違います