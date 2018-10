この人たち同級生？1987-1989年生まれ　アラサーの海外セレブたち

同級生シリーズ第二弾です! 今回は、アラサー(30歳前後)の海外セレブをご紹介します。この人たちって実は同級生もしくは同世代だったんだ!とちょっと意外だった方たちをピックアップしてみました。この年代で知られているセレブは、子役から始めた人が多いようです。

トム・フェルトン

BEVERLY HILLS, CA - JULY 27: Tom Felton poses for a photo call during the 2018 Summer TCA Tour - YouTube Premium at The Beverly Hilton Hotel on July 27, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by JB Lacroix/Getty Images)

1987年9月生まれの31歳。

8才の頃から子役として活躍していたトムですが、2001年公開の映画「ハリー・ポッターと賢者の石」で悪役のドラコ・マルフォイを演じた事で、世界的に有名になりました。

トムの元々の髪色はダークブロンドなのですが、ドラコ役の為にプラチナブロンドに染めていました。映画のシリーズは10年間続いたので、10日に一度は染めなければならなかったそうで、シリーズが終わった後、「染めなくてもいい事を楽しみにしている」と語っています。

「ハリー・ポッター」では敵役でしたが、その後すぐに出演した映画「猿の惑星:創世記(原題:Rise of the Planet of the Apes)」でも、チンパンジーのシーザーを虐待する悪役を演じました。

その後も精力的に映画やドラマに出演しており、最近ではアメコミドラマ「THE FLASH/フラッシュ」のシーズン3から準レギュラーとして出演しています。

Tom Felton Attends The 'Harry Potter And The Philosopher'S Stone' World Film Premiere In London. (Photo by Justin GoffUK Press via Getty Images)

ハリーポッター1作目の頃のトム。あどけない少年でした。

ヒラリー・ダフ

NEW YORK, NY - AUGUST 27: Actress and mom Hilary Duff announces the 'Imagine If, With Jif' contest kick off with Jif® Peanut Butter on August 27, 2018 in New York City. (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images for Jif)

1987年9月生まれの31歳。

幼い頃から姉のヘイリーとともに演劇学校に通っていたヒラリー。子役として活動をしていましたが、2001年ディズニーチャンネルで放映された「リジー&Lizzie(原題:Lizzie McGuire)」で大人気となりました。

その主題歌も歌い、歌手としても成功を収めたヒラリー。

自身のアルバム「Breathe In. Breathe Out」でコラボした事がきっかけで付き合い始めた、ミュージシャンでプロデューサーのマシュー・コーマとの間の女の子を妊娠した事を発表しました。

アメリカで大人気のコメディテレビドラマ「Yonger(原題)」 で、サットン・フォスター演じる40歳なのに26歳とサバを読んで仕事を得たエルザの就職先の同僚、ケルシー役としても活躍しています。

Hilary Duff of 'Lizzie McGuire' at the Wilshire Ebell Theatre in Los Angeles, California (Photo by Gregg DeGuire/WireImage)

アデル

THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON -- Episode 0373 -- Pictured: Musical guest Adele performs on November 23, 2015 -- (Photo by: Douglas Gorenstein/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

1988年5月生まれの30歳。

16歳の頃からギターや作曲をしていたアデル。音楽学校を卒業した後、2008年に発売されたデビューアルバム「19」は、イギリスでアルバムチャート初登場1位を獲得。その圧倒的な歌唱力と作品の完成度は文句なしの歌姫としての地位を確立。

2009年の第51回グラミー賞で最優秀新人賞など2部門を受賞するなど、デビューから快進撃の活躍をしています。

2017年の第59回グラミー賞では5部門の受賞をしており、その人気、実力ともにトップレベルの歌手として君臨しています。

LOS ANGELES, CA - FEBRUARY 12: Singer Adele poses in the press room with her awards for Album Of The Year and Best Pop Vocal Album for '25' and Song Of The Year, Record Of The Year and Best Pop Solo Performance for 'Hello' at The 59th GRAMMY Awards at Staples Center on February 12, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Dan MacMedan/WireImage)

貫禄ありますよね♪

アレクサ・ヴェガ

UNIVERSAL CITY, CA - JULY 24: Actress Alexa PenaVega visits Hallmark's 'Home & Family' celebrating 'Christmas In July' at Universal Studios Hollywood on July 24, 2018 in Universal City, California. (Photo by Paul Archuleta/Getty Images)

1988年8月生まれの30歳。

2001年公開の映画「スパイキッズ(原題:Spy Kids)」シリーズに出演し、人気子役となりました。

その後もコンスタントに映画に出演。テレビドラマ「The Tomorrow People(原題)」や「 ナッシュビル(原題:Nashville)」にも出演するなど、活躍しています。

子供の頃から美系の顔立ちでしたが、大人になったアレクサはやはり美人なんですよね。

2012年には最初の結婚をした12歳年上のプロデューサーと離婚し、2014年にカルロス・ペナと再婚しています。

Daryl Sabara & Alexa Vega (Photo by SGranitz/WireImage)

サラ・パクストン

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 24: Actress Sara Paxton attends 'The Front Runner' Photo Call at Crosby Street Hotel on September 24, 2018 in New York City. (Photo by Slaven Vlasic/Getty Images)

1988年4月生まれの30歳。

子役としてキャリアをスタートさせたサラは、8才の時、ジム・キャリー主演の映画「ライアー ライアー(原題:Liar Liar)」で映画に初出演しました。

その後もファンタジー・ラブコメディ映画「愛しのアクアマリン(原題:Aquamarine)」で、人魚のアクアマリン役、人気ヒーロー映画をパロディしているアクション・コメディ映画「スーパーヒーロームービー!! -最'笑'超人列伝-(原題:Superhero Movie)」ではジル・ジョンソン役、若者たちが次々とサメに襲われてしまうパニック・ホラー映画「シャーク・ナイト(原題:Shark Night 3D)」のサラ役を演じるなど、様々なジャンルの映画の主役として活躍しています。

最近では2018年にアメリカで公開された、ヒュー・ジャックマン主演の上院議員の伝記映画「The Front Runner(原題)」に出演しています。

Sara Paxton during 20th Century Fox Special Screening of 'Aquamarine' at Clearview Chelsea Theater in New York City, New York, United States. (Photo by Dimitrios Kambouris/WireImage for 20th Century Fox-NY)

ジェレミー・サンプター

LOS ANGELES, CA - AUGUST 26: Actor Jeremy Sumpter arrives at the Premiere of 'Death And Cremation' on August 26, 2010 in Los Angeles, California. (Photo by Valerie Macon/Getty Images)

1989年2月生まれの29歳。

2003年(日本では2004年)に公開された「ピーター・パン(原題:Peter Pan)」で当時13歳のジェレミーが主役のピーター・パンを演じ、第30回サターン賞の若手俳優賞を獲得。たちまち若い女の子から圧倒的な支持を得ることとなり、一躍若手セレブに踊り出ました。

彼以前にピーター・パンを演じるのは少女である事が圧倒的だったのですが、美少年の彼が演じた事で、その伝統が覆されたそうですよ。

爽やかな笑顔が愛らしいイケメンですよね♪

Jeremy Sumpter during 'Frailty' Premiere at Laemmle Santa Monica Theatre in Santa Monica, California, United States. (Photo by Gregg DeGuire/WireImage)

ダニエル・ラドクリフ

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 06: Daniel Radcliffe attends the cast photo call for 'The Lifespan of a Fact' at the New 42nd Street Studios on September 6, 2018 in New York City. (Photo by Walter McBride/WireImage)

1989年7月生まれの29歳。

映画「ハリー・ポッター」シリーズで主役のハリー・ポッターを演じた事であまりに有名ですよね。

この映画に出演していた、ロン・ウィーズリー役のルパート・グリントやハーマイオニー・グレンジャー役のエマ・ワトソンは現在30歳、この記事の1人目に挙げているトム・フェルトンは31歳なので、「ハリー・ポッター」に出演している俳優たちは今、アラサーの世代になっているって事なんですね。

そして、実は最初にハリー役として候補に挙がっていたのが、ハーレイ・ジョエル・オスメントだったそうで、彼も今年30歳です。

ダニエルは18歳頃からアルコール依存症に陥り、アルコールが残った状態で「ハリー・ポッター」の撮影に臨んだことがあると告白しています。

ダニエルにとってハリー役は、彼を世界的に有名にし、数十億円の資産を持っていると言われるくらい稼ぐ事ができ、彼の運命を大きく変えた役でしたが、その重圧はきっと凡人の私には想像できないくらいだったのだろうなと思います。

Cast members Emma Watson, Daniel Radcliffe and Rupert Grint at the N.Y. Premiere of 'Harry Potter and the Sorcerer's Stone' at the Ziegfeld Theatre in New York City. 11/11/2001. Photo: Evan Agostini/ImageDirect