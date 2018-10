【可愛すぎる】あなたが知らない『ウォーキング・デッド』ケイトリン・ネイコンのこと

海外ドラマ『ウォーキング・デッド』でイーニッド役として出演中のケイトリン・ネイコン。シーズン9ではますますその存在感が増し、欠かせない存在となっています。イーニッドが可愛くて大好き!というあなたのために、ケイトリンのことご紹介しちゃいます♡

大人気ゾンビドラマ『ウォーキング・デッド』にシーズン5からイーニッド役として登場しているケイトリン・ネイコン(Katelyn Nacon)。

とても愛くるしく若さ溢れるケイトリンが気になる方も多いのではないでしょうか?

そんな方のために、ケイトリンのこと教えちゃいます!

ケイトリン・ネイコンのプロフィール

BURBANK, CA - JUNE 27: Katelyn Nacon attends the Academy Of Science Fiction, Fantasy & Horror Films' 44th Annual Saturn Awards at The Castaway on June 27, 2018 in Burbank, California. (Photo by Albert L. Ortega/Getty Images)

名前:Katelyn May Nacon(ケイトリン・ネイコン)

生年月日:1999年6月11日

出身地:アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ

身長:163cm

Instagram:@katelynnacon

大人っぽいケイトリンですが、2018年現在19歳という若さ。

ケイトリンは2013年に映画『Psychology of Secrets(原題)』で女優としてデビューし、初のテレビドラマは『Resurrection(原題)』で演じた少女役でした。

ケイトリン・ネイコンの好きなもの

好きな歌手:ジャスティン・ビーバー(Justin Bieber)

好きな食べ物:ピザ、チョコレート

好きなファッションブランド:ヴェルサーチ

好きな本:The Handmaid's Tale(ザ・ハンドメイズ・テイル)

好きな動物:犬と猫

趣味:乗馬、チアリーディング、ジャンプロープ、歌、ダンス、曲を書くこと

『ウォーキング・デッド』でイーニッド役として出演中

AMC

『ウォーキング・デッド』ではシーズン5で初登場。

アレクサンドリアの住人で、同じく住人であるジェシーの息子ロンとは恋人同士。のちにチャンドラー・リッグス演じるカールが町にやって来て、イ-ニッドとカールの物語がスタートします。

一人で生き延びるために時には亀を食べたりしていたイーニッド。

物語で謎に満ちた行動を取っていたために、敵である救世主のスパイなのではないか?と思う視聴者もいたほどでした。

最新シーズンであるシーズン9でイーニッドは重要な役割を果たすため、活躍するシーンが増えるとのこと。イーニッドファンにとっては嬉しい情報ですね♡

ドラマ『t@gged』ではエリシア役

t@gged

『t@gged(原題)』は、謎の人物からSNSを通して殺人ビデオや自分がストーカーされている映像など、バレては困る秘密を送りつけられた高校生たちが犯人探しをするスリラードラマ。

ケイトリンはこのドラマでエリシア役として出演しています。

イーニッドの時とは違う姿を見ることが出来ます。日本ではまだ配信されていないドラマなので、いつの日にか配信する日が来ることを希望したいものです。

シンガーソングライターとしても活動中のケイトリン

ケイトリンはシンガーソングライターとしても活動中!

しっとりとした憂いのある歌声で10代とは思えない落ち着いた曲を歌っています。

最新シングル「Undone」も配信開始しており、iTunesでも購入することが出来るのでケイトリンファンはぜひダウンロードしてみてくださいね。

『ウォーキング・デッド』の共演者であるチャンドラー・リッグスも音楽の仕事をしているため、2人は音楽の話で盛り上がることもあるんだそう。

ROSEMONT, IL - MARCH 26: Actors Katelyn Nacon and Chandler Riggs during the Walker Stalker Con Chicago at the Donald E. Stephens Convention Center on March 26, 2017 in Rosemont, Illinois. (Photo by Barry Brecheisen/Getty Images)

いかがでしたか?

才能に満ち溢れたケイトリンの魅力は今後も大きく広がっていくでしょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました♡