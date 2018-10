■コラボレーション企画・開催概要

2018年11月1日(木)~11月30日(金)に「ロックマン11 運命の歯車!!」の期間限定コラボがパセラリゾーツ 新宿本店、カラオケパセラ 秋葉原昭和通り館の2店舗で開催決定!「ロックマン11 運命の歯車!!」に登場する8大ボスやロックマンの武器をモチーフにした限定メニューが多数登場!限定ノベルティも見逃せないぞ!

対象店舗

カラオケパセラ 秋葉原昭和通り館

パセラリゾーツ 新宿本店

コラボメニュー

【フード】ロックマン11 運命の歯車ハニトー/1,180円

【ドリンク】ロックマン ブルーソーダ/690円(ソフトドリンク)

【ドリンク】追加 ボススキル~ブロックマン~/790円(アルコール)

【ドリンク】追加 ボススキル~ヒューズマン~/790円(アルコール)

【ドリンク】追加 ボススキル~ブラストマン~/790円(アルコール)

【ドリンク】追加 ボススキル~トーチマン~/790円(アルコール)

【ドリンク】ブロックマン パワーギアソーダ/690円(ソフトドリンク)

【ドリンク】ヒューズマン 高圧電流ソーダ/690円(ソフトドリンク)

【ドリンク】ブラストマン タピオカ爆弾ティー/690円(ソフトドリンク)

【ドリンク】トーチマン 火炎拳ドリンク/690円(ソフトドリンク)

ノベルティ

「ロックマン11 運命の歯車!!」のコラボメニューを1品オーダーごとに「オリジナル缶バッジ」をプレゼント!

オリジナル缶バッジ(全9種)

※種類はお選びいただけません。

開催期間

2018年11月1日(木)~11月30日(金)

(C)CAPCOM CO., LTD. 2018 ALL RIGHTS RESERVED.