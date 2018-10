■ハロウィンイベント概要

「妖怪ハロウィンパーティー2018」開催!

妖怪同士のいたずらで封印された「ハロウィンジバニャン」を解放するため、封印妖怪たちとともだちになりましょう。期間中、「妖怪降臨」や妖怪の木などさまざまな場所に「ハロウィンジバニャン」を封印している封印妖怪8体が出現します。すべての封印妖怪がともだちになると、「ハロウィンジバニャン」がイベント期間中に解放できます。

ドラキュラ化した「ガブニャン」登場!「ハロウィン妖怪降臨」

ドラキュラ化したネコ妖怪「ガブニャン」が、ハロウィン降臨ボスとして登場いたします。バトルに勝利して「ガブニャン」とともだちになると、同時開催中の「妖怪ハロウィンパーティー2018」にラインナップされている封印解放がひとつ進められます。

「サーチで発見!妖怪仮装パレード!」開催!

ハロウィンのために仮装した妖怪たちが全国各地に出現します。「小悪魔コマさん」や「小悪魔コマじろう」など、ハロウィン仕様の妖怪たちがイベントメダルとしてマップ上に現れます。あわせて、イベントクエスト「発見!妖怪仮装パレード」も開催。ハロウィン仕様のそれぞれの妖怪とのバトルに指定回数以上勝利することができれば、報酬として「ハロウィンコイン」を最大150個ゲットできます。「ハロウィンコイン」をゲットしたら、新妖怪「ハロウィス」がラインナップ入りしているコインガシャをお楽しみください。

豪華おまけつき!「ハロウィンパック」登場!

「ハロウィンパック」は、ガシャやショップで使える「妖怪玉」70個に、ハロウィンイベントで役立つ「たべもの」3種各30個と「YDチップ(3日分)」がおまけで付いた商品です。お1人様につき、購入は1回限りのアイテムとなりますのでお見逃しなく。

開催期間

2018年10月22日(月)12:00~2018年11月5日(月)11:59

さらに、ハロウィンイベント開催を記念したTwitterキャンペーンを10月22日(月)より実施いたします。「ハロウィンコイン」がもらえるチャンスです。詳しくはTwitterの妖怪ウォッチ ワールド公式アカウントをご確認ください。

「妖怪ウォッチ ワールド公式」Twitterアカウント

https://twitter.com/gnt0627

妖怪ウォッチ ワールド iOS版ダウンロード

妖怪ウォッチ ワールド Android版ダウンロード

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.(C) LEVEL-5 Inc.