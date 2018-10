『KING OF PRISM Rose Party 2018』プリズム☆シネマパーティ公式レポ│寺島惇太さん「新作も早くみんなに届けたい！」

2018年10月21日(日)、『KING OF PRISM』シリーズの上映会イベント『「KING OF PRISM Rose Party 2018」あの感動をもう一度!プリズム☆シネマパーティ』が新宿バルト9にて行われました。

寺島惇太さん(一条シン役)、五十嵐雅さん(鷹梁ミナト役)、永塚拓馬さん(西園寺レオ役)の3名が駆けつけた上映会のオフィシャルレポートが到着。発売が迫った「KING OF PRISM Rose Party 2018」の商品情報や劇場版総集編情報とともにお届けします!

「KING OF PRISM Rose Party 2018」あの感動をもう一度!プリズム☆シネマパーティ オフィシャルレポート

本イベントは、6月10日開催のスペシャルトーク&ライブイベント「KING OF PRISM Rose Party 2018」のBlu-rayとDVDの発売を記念して行われた上映会です。今回の上映会には、出演キャストの寺島惇太(一条シン役)、五十嵐雅(鷹梁ミナト役)、永塚拓馬(西園寺レオ役)の3名が駆けつけ、ライブの舞台裏や思い出を振り返りました。

▲五十嵐雅さん(鷹梁ミナト役)

ライブコーナーの振り返りで「氷上白浪男/太刀花ユキノジョウ・鷹梁ミナト・涼野ユウ(CV.斉藤壮馬、五十嵐雅、内田雄馬)」について聞かれた五十嵐は、「ミナトとしても、僕自身としても、2人にひきあげてもらってこそのパフォーマンスだった。アイコンタクトもばっちりだった!」とチームワークの良さについて振り返りました。

また初めてのライブ披露であったことから、「小道具の傘の練習を自宅でしていたら自宅の電気を割ってしまったが、傘で守られました。」と笑いを誘いました。

▲永塚拓馬さん(西園寺レオ役)

次に、永塚が自身のソロ曲「Surprise Decoration!/西園寺レオ(cv.永塚拓馬)」について聞かれると、「ふんわりとしたやさしい雰囲気をみんなに届けられるように歌いました」とコメントし、会場からは「可愛かったよ~」と声がかかる場面も。

また、寺島がライブの見どころを聞かれると、前回のイベントには出演していなかった、蒼井翔太(如月ルヰ役)との共演の話に。2人でのデュエットで披露した「CRAZY GONNA CRAZY/一条シン、如月ルヰ(cv.寺島惇太、蒼井翔太)」について、「さすが蒼井翔太だなとおもいました。本物のルヰ君がそこにいたように感じて、横に立つと、僕も気持ちが引き締まりました。」と興奮気味に語りました。

▲寺島惇太さん(一条シン役)

ほかに気になった楽曲を聞かれた寺島は「Starved For You/如月ルヰ・大和アレクサンダー(CV.蒼井翔太、武内駿輔)」は圧巻だったと振り変えると、重ねて永塚が「あの曲は、リハーサルで聞いた時に、エーデルローズ生の全員がすごいってビックリしたんです。シュワルツローズ組初のユニット曲、本当にかっこよかったです」と当日の様子を振り返った。

続いて青葉譲氏書き下ろしの朗読劇「今日は華京院学園高等部の入学式!」について聞かれると、五十嵐は「アドリブばかりだった朗読劇をなんとか完成されなければと、チームワークの戦いだった」とコミカルな朗読劇を振り返りました。

上映会最後の挨拶で寺島は「キャスト、スタッフが「KING OF PRISM –Shiny Seven Stars-」にかける情熱はあふれんばかりです。早く皆さんの元に届けたい。楽しみにしていてください」とファンに感謝。最後には、寺島が「それじゃあ、新作も行きますよ!レディー・スパーキング!」という台詞で会場とコール&レスポンスをし、イベントは笑顔で締めくくられました。

● 「KING OF PRISM Rose Party 2018」あの感動をもう一度!プリズム☆シネマパーティ 概要

■日程:10月21日(日)17:30

■会場:新宿バルト9(東京都新宿区新宿3-1-26 イーストビル)

■登壇者:寺島惇太(一条シン役)、五十嵐雅(鷹梁ミナト役)、永塚拓馬(西園寺レオ役) 敬称略

「KING OF PRISM Rose Party 2018」の模様を収録したBlu-ray&DVDが早くも発売決定!

2018年6月10日、アリーナ立川立飛にて開催された「KING OF PRISM Rose Party 2018」の様子を収録!

キャストによるトークコーナーや、脚本・青葉譲氏による書き下ろしオールキャスト朗読劇「今日は華京院学園高等部の入学式!」、ゲームやアニメの楽曲をたっぷり詰め込んだ大熱狂のライブパートも全て収録!

● 商品情報

【Blu-ray】イベント KING OF PRISM ROSE PARTY 2018

【タイトル】KING OF PRISM Rose Party 2018

【アーティスト】

寺島惇太(一条シン役)

斉藤壮馬(太刀花ユキノジョウ役)

畠中 祐(香賀美タイガ役)

八代 拓(十王院カケル役)

五十嵐 雅(鷹梁ミナト役)

永塚拓馬(西園寺レオ役)

内田雄馬(涼野ユウ役)

蒼井翔太(如月ルヰ役)

武内駿輔(大和アレクサンダー役)

【発売日】2018年11月23日(金)

【価格(税抜)】Blu-ray:8,800円 / DVD:7,800円

■初回仕様:スリーブケース

■初回封入特典:ブックレット20P、パーティーコースター1種

【収録内容】

DISC1:イベント本編映像

DISC2:特典映像

<Disc.1>

◆オープニングラインナップ

◆トークコーナー 『みんなで作っちゃおう!キンプリNEW設定!』

◆オリジナル朗読劇 『今日は華京院学園高等部の入学式!』(脚本:青葉 譲)

◆ライブコーナー

LIVE1 レッドナイト・ヴァンパイア/大和アレクサンダー、十王院カケル、涼野ユウ(cv. 武内駿輔、八代 拓、内田雄馬)

LIVE2 約束のサジタリウス/一条シン、香賀美タイガ、西園寺レオ(cv.寺島惇太、畠中 祐、永塚拓馬)

LIVE3 Starved For You/如月ルヰ、大和アレクサンダー(cv.蒼井翔太、武内駿輔)

LIVE4 氷上白浪男/太刀花ユキノジョウ、鷹梁ミナト、涼野ユウ(cv.斉藤壮馬、五十嵐雅、内田雄馬)

LIVE5 Surprise Decoration!/西園寺レオ(cv.永塚拓馬)

LIVE6 Sweet Sweet Replies!/香賀美タイガ、十王院カケル(cv. 畠中 祐、八代 拓)

LIVE7 Sing New Shine!/十王院カケル、一条シン、西園寺レオ(cv. 八代 拓、寺島惇太、永塚拓馬)

LIVE8 ルナティックDEStiNy/如月ルヰ(cv.蒼井翔太)

LIVE9 CRAZY GONNA CRAZY/一条シン、如月ルヰ(cv.寺島惇太、蒼井翔太)

◆「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」解禁映像

◆エンディングトーク

◆ドラマチックLOVE -Rose Party 2018ver.-/ALL CAST(cv.寺島惇太、斉藤壮馬、畠中 祐、八代 拓、五十嵐雅、永塚拓馬、内田雄馬、蒼井翔太、武内駿輔)

◆エンドロール

<Disc.2>

◆トークコーナー『みんなで作っちゃおう!キンプリNEW設定!』 昼の部

◆キャストバックステージ映像

◆イベントミニドキュメンタリー

◆エンドロール

◆「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」イベント会場解禁映像

※内容は変更になる場合がございます。予めご了承くださいませ。

「KING OF PRISM X’mas Winter Eyes / Happy Happy Birthday!」12月19日(水)発売決定!

"KING OF PRISMのエーデルローズ新入生から、応援してくださる皆さんへクリスマスプレゼント!

ロマンチックな曲調の新曲他、煌めきあふれる3曲を収録! 素敵なクリスマスになるよう、7人が気持ちを込めて歌います。

【キャラクターソング】KING OF PRISM X’masWinter Eyes/Happy Happy Birthday!

■発売日:2018年12月19日(水)

■価格(税抜):1,800円

■アーティスト:エーデルローズ新入生

■収録内容

1:Winter Eyes/一条シン・太刀花ユキノジョウ・香賀美タイガ・十王院カケル・鷹梁ミナト・西園寺レオ・涼野ユウ(cv.寺島惇太、斉藤壮馬、畠中祐、八代拓、五十嵐雅、永塚拓馬、内田雄馬)

2:Happy Happy Birthday!/一条シン・太刀花ユキノジョウ・香賀美タイガ・十王院カケル・鷹梁ミナト・西園寺レオ・涼野ユウ(cv.寺島惇太、斉藤壮馬、畠中祐、八代拓、五十嵐雅、永塚拓馬、内田雄馬)

3:ドラマチックLOVE -X’mas version-/一条シン・太刀花ユキノジョウ・香賀美タイガ・十王院カケル・鷹梁ミナト・西園寺レオ・涼野ユウ(cv.寺島惇太、斉藤壮馬、畠中祐、八代拓、五十嵐雅、永塚拓馬、内田雄馬)

4:Winter Eyes inst.

5:Happy Happy Birthday! inst.

6:ドラマチックLOVE -X’mas version- inst."

『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』作品概要

タイトル: KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-

(よみ:キングオブプリズム シャイニーセブンスターズ)

『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』2019年春劇場公開&TVアニメ放送開始!

<キャスト>

一条シン:寺島惇太

太刀花ユキノジョウ:斉藤壮馬

香賀美タイガ:畠中 祐

十王院カケル:八代 拓

鷹梁ミナト:五十嵐 雅

西園寺レオ:永塚拓馬

涼野ユウ:内田雄馬

如月ルヰ:蒼井翔太

大和アレクサンダー:武内駿輔

高田馬場ジョージ:杉田智和

神浜コウジ:柿原徹也

速水ヒロ:前野智昭

仁科カヅキ:増田俊樹

氷室 聖:関 俊彦

黒川 冷:森久保祥太郎

山田リョウ:浪川大輔

法月 仁:三木眞一郎

<スタッフ>

監督:菱田正和

シリーズ構成:青葉 譲

CGディレクター:乙部善弘

キャラクター原案:松浦麻衣

キャラクターデザイン:原 将治

プリズムショー演出:京極尚彦

音楽:石塚玲依

音楽制作:エイベックス・ピクチャーズ

音響監督:長崎行男

原作:タカラトミーアーツ/シンソフィア/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ

アニメーション制作:タツノコプロ

配給:エイベックス・ピクチャーズ

製作:キングオブプリズムSSS製作委員会

