【さらなる詳細が明らかに！】『アウトランダー』シーズン４　関連インタビュー集②

シーズン4の全米放送スタートが約2週間後に迫った人気ドラマ『アウトランダー』。より深く内容に迫った関連インタビューをまとめてお届けいたします!

まずはアメリカのウェブメディアBuzzFeedに掲載されたジェイミー役のサム・ヒューアン、クレア役のカトリーナ・バルフ、ブリアナ役のソフィー・スケルトン、ロジャー役のリチャード・ランキンのインタビュー記事。こちらは10月初旬に開催されたニューヨーク・コミコンで、4人が出席するパネル・ディスカッションの直前に行われたもの。その中から、シーズン4について詳しく言及された部分を抜粋してご紹介します。

NEW YORK, NY - OCTOBER 05: (L-R) Actors Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton and Richard Rankin attend the 'Outlander' 2018 Paleyfest NY at The Paley Center for Media on October 5, 2018 in New York City. (Photo by Mark Sagliocco/Getty Images)

ロケ地のスコットランドを開拓時代のアメリカに見立てて撮影された今回のシーズン4。舞台となる小さな町を丸ごと屋外セットとして建ててしまったそうで、カトリーナは「セットに足を踏み入れたらみんな作り物だから、まるで童心に戻った気持ちになったわ」と興奮気味に振り返ります。「ゲイリー・スティールをはじめとするスタッフ全員が素晴らしい仕事をしてくれた。番組全体の雰囲気もこれまでと変わったと思う」とのこと。その言葉を受けて、ソフィーも「衣装と同じように、私たち俳優が役に入り込むうえでとても役立ったわ」とセットの完成度の高さに太鼓判を押しています。

NEW YORK, NY - OCTOBER 06: Actors Sam Heughan (L) and Caitriona Balfe attend as Starz brings Outlander to NYCC 2018 at Javits Center on October 6, 2018 in New York City. (Photo by Michael Kovac/Getty Images for Starz Entertainment LLC. )

また、今シーズンで初めてジェイミーとクレアが家庭を築くことについて、「これまでとは違って、より穏やかで満ち足りたクレアの一面を見ることが出来る」と語るカトリーナ。「彼女にとって、ジェイミーとの家庭生活や夫婦関係に専念できる機会はこれが初めて。そこを掘り下げていくのは新鮮なチャレンジだったわ」と言います。サムもまた「自分の家や家族を持つという夢を、ジェイミーは今シーズンでついに叶えるんだ」「彼は(アメリカという)国や土地柄にも惚れこむ」と発言。「しばらくの間はすごく平和だ」とのことで、これまで運命のいたずらに翻弄されっぱなしだったジェイミーとクレアの幸せな結婚生活を目の当たりに出来るようです。

一方、18世紀の世界にいるジェイミーとクレアに対して、1960年代にとどまったブリアナとロジャー。今回は2人の恋愛模様だけでなく、それぞれのパーソナルな部分も深く描かれていくらしく、「これまでの話は今シーズンのための前置きだった」とソフィーは言います。「2人はお互いに個人的な問題を抱えている。どちらも父親の死を乗り越えようとしているし、加えてブリアナは母親とも離れ離れになってしまった。遠距離恋愛も大きく影響してくる。ジェイミーとクレアが新たなスタートを切ったのに対して、ブリアナとロジャーは泥沼の真っ只中なの」とのこと。リチャードもまた、これまで少しづつ徐々にブリアナとロジャーの物語が描かれてきたことを「シーズン4へ向けてのイントロダクションとして良かったと思う」と述べています。それを踏まえたうえで、ソフィーは「これまで2人の共通点ばかり見てきたけど、今シーズンでは重要な問題について彼らが全く違った視点を持っていることが分かる」と何かしらの波乱を示唆しています。

NEW YORK, NY - OCTOBER 05: Actors Sophie Skelton and Richard Rankin attend the 'Outlander' 2018 Paleyfest NY at The Paley Center for Media on October 5, 2018 in New York City. (Photo by Mark Sagliocco/Getty Images)

さらに、今シーズンで初登場するジェイミーのおば、ジョカスタとの関係性について「原作とはちょっと違った描き方がされている」というカトリーナ。「ジェイミーが血のつながった家族と出会えたことをクレアは喜んでいるけど、同時に正反対の価値観を持った彼女(ジョカスタ)との間に大きな壁を感じているの。クレアはジョカスタを理解できないし、ジョカスタもクレアを理解できない。お互いにある種の尊敬や敬愛の念を抱きつつも、決して超えられない壁があるのよ」と語っています。一方のサムも「ジェイミーにとっては唯一の肉親だし、見た目も声も母親を思い起こさせる。それは彼に取って感慨深い喜びなんだ」としつつ、「クレアとの関係を考えると、とても複雑だね」と愛する女性2人の間に立たされたジェイミーの胸中を代弁します。また、後々で重要な役回りを演じる悪人スティーブン・ボネットの存在についても軽く言及。やはり、ジェミーとクレアに訪れた平和と安息はつかの間のものになるのでしょうか…?

The "Outlander" Cast Opens Up About How Season 4 Changes The Entire Series

続いては、アメリカの有名カルチャー雑誌「Vanity Fair」に掲載された、製作総指揮を兼ねる脚本家マリル・デイヴィスのインタビュー。こちらもスコットランドでのロケの話題から始まります。シーズン2ではフランス、シーズン3では南アフリカで撮影を行ったことから、当初はシーズン4も実際にノースカロライナでロケするという案があったとのこと。しかし、スコットランドの撮影クルーに愛着が深いこと、その美術スタッフの技術が優れていることから、スコットランドをノースカロライナに見立てることにしたのだそうです。ただし、両者では天気が全く違う。さすがにノースカロライナの高温多湿な気候をスコットランドで再現することは不可能なため、「ドラマの中では天気について一切触れないことにした」のだとか(笑)。

NEW YORK, NY - OCTOBER 06: Executive Producer Maril Davis attends as Starz brings Outlander to NYCC 2018 at Javits Center on October 6, 2018 in New York City. (Photo by Michael Kovac/Getty Images for Starz Entertainment LLC. )

また、新天地のアメリカでの生活に溶け込もうとするジェイミーとクレアですが、しかし奴隷制度やネイティブ・アメリカン(劇中に出てくるのはチェロキー族)への差別には強い違和感を覚える。これは現代的な価値観とも言えます。ひとまず21世紀に生まれ育ったクレアは当然としても、18世紀の人間であるジェイミーはなぜなのか。それについてマリルは、「ジェイミーの境遇が植民地におけるネイティブ・アメリカンと似ているから」だと言います。そう、ネイティブ・アメリカンが故郷の土地を白人に支配され虐げられたように、ジェイミーもまたスコットランド人として故郷をイングランド人に支配されて虐げられてきた。「そこで彼は自問するの。自分がされたことを他人に出来るだろうか?って」と、マリルはジェイミーの胸中を語ります。

ただ、撮影に際して問題となったのは、本物のチェロキー族の俳優をキャスティングできなかったこと。というのも、スコットランドを撮影の基盤にする『アウトランダー』は全米俳優組合と契約していないため、アメリカ人の俳優を使うことが不可能なんですね。そこで本作では、ファースト・ネーションと呼ばれるカナダの先住民の俳優をチェロキー族役として起用。さらに、マリルの同僚である脚本家兼製作総指揮のマシュー・ロバーツが、撮影の参考にするためノースカロライナへ視察に行った際、現地チェロキー族の指導者に会って彼らのことを取材したそうです。

シーズン4では安住の地を手に入れ、自分たちの家庭を築くジェイミーとクレア。しかし、再び歴史の荒波に巻き込まれることになるとのこと。「彼らはカルデロンの戦いを防ごうとしたけど、再び同じような境遇に立たされるの」というマリル。カルデロンの戦いでジャコバイトが敗北側だったように、やがて来るアメリカ独立革命でも2人は負ける側の立場になるようです。しかし、今回彼らにとって重要なのは、自分たちがようやく手に入れた家庭を守ること。マリルによると、今シーズンは「家」が重要なテーマになるようです。

そんなジェイミーとクレアの関係について、テレビドラマでよくある、別れたりくっついたりを繰り返すカップルとは根本的に違うと断言するマリル。運命に翻弄されて離別を余儀なくされることはあれ、2人は常にお互いを愛し続けているわけです。現在は20年の時を経て再スタートを切ったようなもの。今シーズンはブリアナとロジャーの物語が広がりを見せることで「とても忙しいシーズンになる」というマリルですが、「それでもジェイミーとクレアのささやかな瞬間を大切にしたい」と語っています。

Exclusive Outlander Photos and Video Reveal Jamie and Claire’s New Life in America | Vanity Fair