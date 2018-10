独創的なSF的世界観に基づいて構築された「Fortuna」の金星マップは「エイドロンの草原(昨年、好評を博したオープンワールド型アップデート)」の4~5倍という広大さを誇ります。一風変わったオロキン風のビジュアル、雰囲気、体験が成長し続ける「Warframe」の世界に加わることになります。

テンノ(ゲーム内でプレイヤーを指す名称)は、Fortunaの捕虜収容所の地下でバウンティーやミッションを受けたり、新アイテムのK-Driveホバーボードを乗りこなしたりすることで、ソラリス連合と巨大権力のコーパスによる派閥抗争を目撃していきます。また、オロキン風建造物、高くそびえるキノコの群生、広大な植生の散りばめられたエキゾチックな新地域も楽しめます。

PlayStation版およびXbox One版の「Fortuna」は今冬のリリースを予定しています。また、11月20日に配信されるNintendo Switch版「Warframe」にもご期待ください。

