PS4/スイッチ『スターデューバレー コレクターズ・エディション』が2019年1月31日に発売！

オーイズミ・アミュージオはPS4/ニンテンドースイッチ向け農場シミュレーション『スターデューバレー コレクターズ・エディション』を、2019年1月31日に発売すると発表しました。

「スターデューバレー」とは? 2016年2月にConcerned ApeとChucklefishから配信されたインディゲームです。 祖父から受け継いだ農場で自給自足の生活を送りながら多様な活動ができる自由度の高いゲームとして、PC版 は配信からわずか2か月内に100万ダウンロードを記録した。 今年1月に配信開始されたNintendo Switch版も、現時点で100万以上のダウンロード実績を持っている。 可愛いドット絵のグラフィックと膨大なコンテンツから沢山の注目を浴びた人気タイトルです。 本編に特典を同梱したコレクターズ・エディション! 本編に加えて、初見プレイヤー用の「ビギナーズ・ガイドブック」や作中のBGMを収録した「オリジナル・サウンドトラック」の他に、ゲームの舞台となる「ペリカンタウン」の地図も完全収録!まさに、『スターデューバレー』をフルで体験できる"コレクターズ・エディション"となっている。 特典はすべて特製ボックスに同梱される。現在制作中のため、デザインは非公開となっている。 PlayStation4のダウンロード版も同日配信開始! 国内ではリリースされていなかったPlayStation4のダウンロード版も、既に配信されているNintendo Switch版と同価格の1,480円(税込み)でPlayStation Storeにて配信される。 【製品概要】 作品名:スターデューバレー コレクターズ・エディション 対象機種:PlayStation4 (PlayStation4Pro対応)/NintendoSwitch 発売日:2019年1月31日(木) 発売 希望小売価格:3,500円+税 ダウンロード:1,480円 税込(PlayStation4版) ジャンル:農場シミュレーション プレイ人数:1人 CERO:B 販売元:株式会社オーイズミ・アミュージオ 公式ページ http://www.o-amuzio.co.jp/games/stardewvalley/ twitter: https://twitter.com/oizumiamuzio

(C) ConcernedApe 2016. (C) Chucklefish LTD 2016. 505 Games and the 505 Games logo are registered trademarks of 505 Games S.p.A. and its affiliates. All rights reserved. Licensed to and published in Japan by Oizumi Amuzio Inc.

