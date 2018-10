【本人コメント】尾崎英二郎、リドリー・ スコット製作総指揮『高い城の男』シーズン4へ引き続き出演決定！

Amazonプライムで配信されている、リドリー・ スコット製作総指揮による米国の歴史改変SFドラマシリーズ『高い城の男』("The Man In The High Castle")のシーズン4に、日本人俳優の尾崎英二郎さんが海軍提督イノクチ役で引き続き出演することが決定!尾崎さんご本人からコメントをいただきましたので、ご紹介いたします!

映画『硫黄島からの手紙』や、ドラマ『HEROES/ヒーローズ』『TOUCH/タッチ』『フラッシュフォワード』『エージェント・オブ・シールド』などに出演し、海外で活躍している日本人俳優の尾崎英二郎さん。

昨年、Amazonオリジナルシリーズ『高い城の男』シーズン3への出演が発表された際も話題となりましたが、今回、引き続きシーズン4への出演が決定いたしました!おめでとうございます!!

「日本生まれの俳優の2シーズンにわたっての人気ドラマへの起用」という、とても嬉しいニュースですね。

さらにご本人よりコメントをいただきましたので、以下にてご紹介させていただきます!

LOS ANGELES, CA - MAY 23: A general view of atmosphere at the Emmy FYC Screening of the Amazon Original Series 'The Man In The High Castle' at the Directors Guild Of America on May 23, 2016 in Los Angeles, California. (Photo by Amanda Edwards/WireImage)

ご本人のコメント:

Amazonスタジオ製作の作品群でも、世界中で最も根強い人気を誇る『高い城の男』の世界観の中で、責任ある地位の役柄を演じることができることは本当に光栄なことで、個人的にも複数シーズンにわたってドラマに出演が決まったのは、渡米以来、初めてのことです。

イノクチという海軍大将は、レギュラー陣が演じる田上通商代表(ケイリー=ヒロユキ・タガワ)や木戸大尉(ジョエル・デ・ラ・フエンテ)らに対して、威厳や貫禄を見せる人物ですから、もともと見た目の若い僕が演じるのは非常に難しいチャレンジでしたが、素晴らしいヘア&メイクのスタッフたちが僕を年配の人物に老けさせ、驚くルックスに変貌させ、支えてくれています。十分にリサーチされ、洗練された衣装デザインの力も相まって、2年目のシーズンの撮影では役柄と物語によりスムーズに入っていけている気がします。セットに入っていく時の気持ちもかなり楽になっています。

一日の撮影に最大で数億円のペースで予算が費やされていく現場は、撮影・美術・衣装などどの部門も一切の妥協がなく、VFXのクオリティもシーズン3でも圧倒的なレベルでしたが、新シーズンではさらにアップするものと期待しています。

一瞬一瞬に賭けられる、それぞれの部門のスタッフや脚本家たちの思いに応えるためにも、油断なく現在撮影中のシーズンもやり遂げたいと思います。

大胆な発想のSF原作ではありますが、シリアスな政治劇であり、人間ドラマであるシリーズで、日本人を主要キャストに据え続ける作品はハリウッドでは珍しいと思いますし、それを巨匠リドリー・スコットの制作プロダクションが牽引していることもあるので、ドラマファンだけでなく映画ファンの方々にも是非ご覧いただきたいと思っています。

尾崎英二郎(EIJIRO OZAKI)

『高い城の男』シーズン1~3は、Amazonプライムビデオで配信中!

アレクサ・ダヴァロス、ルーファス・シーウェル、ジョエル・デ・ラ・フエンテらのレギュラー陣に加え、ジェイソン・オマラ(『エージェント・オブ・シールド』)やタムリン・トミタ(『グッド・ドクター 名医の条件』)などシーズン3で登場した新キャストと共に、尾崎も継続して新シーズンに出演が決定。すでにカナダや米国での撮影がスタートしている。

シーズン3で、大日本帝国の連合艦隊を率いてサンフランシスコに寄港したイノクチ提督は、次のシーズンでは日本の領土として占領している旧アメリカ西海岸の地で、重要な局面に対応していく。

原作:フィリップ・K・ディック(ヒューゴー賞受賞作品)

製作総指揮:リドリー・スコット、デイヴィッド・ザッカー、ダニエル・パーシヴァル、

イサ・ディック・ハケット

ショーランナー:ダニエル・パーシヴァル

★『高い城の男』のシーズン1と2と3が、現在日本でもAmazonプライムビデオで配信中!