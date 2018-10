「ゴースト・モード」は他のプレイヤーと暗殺の腕を競い合うことを目的としたまったく新しいモードです。同じ場所から、同じタイミングで、ゲームがスタートし、ランダムに選ばれるターゲットの中から、先に5人を暗殺したプレイヤーの勝利になります。

本日公開したトレーラーでは本モードのルールを解説しながら、実際のゲーム画面を紹介しています。同じ地点からスタートした対戦相手が、異なるアプローチでターゲットを暗殺するところまでゴーストとして自分の画面に表示されているシーンをご覧いただけます。

対戦相手の行動は自分の世界に干渉することはありませんが、対戦相手がどんな変装をしていて、どんなアクションを起こしているかを自分の画面から見ることができるのが特徴です。

同じ条件でもプレイヤーごとに異なる暗殺方法が存在するのが「ヒットマン」シリーズの魅力の1つです。シリーズ初登場となるオンライン対戦モードであなただけの鮮やかな暗殺の技術を見せつけましょう。伝説の暗殺者エージェント47を越えられるのは、エージェント47しか存在し得ないのです。

HITMAN 2 (C) 2018 IO Interactive A/S. IO Interactive, IOI logo, HITMAN 2, HITMAN 2 logo, and WORLD OF ASSASSINATION are trademarks or registered trademarks owned by or exclusively licensed to IO Interactive A/S. Distributed by Warner Bros. Home Entertainment Inc. All rights reserved.