英国のＳ・イエーツが初制覇！　ＵＣＩワールドツアーランキング2018最終結果

2018年シーズンのUCIワールドツアーは、10月21日に全38戦を終了し、ブエルタ・ア・エスパーニャで総合優勝した英国のサイモン・イエーツ(ミッチェルトン・スコット)が、3072ポイントを獲得して個人ランキングで首位を獲得した。

イエーツは今季、パリ~ニースとツール・ド・ポローニュで総合2位、ボルタ・ア・カタルーニャで総合4位になった。彼はジロ・デ・イタリアでも区間3勝し、第18ステージまではマリア・ローザを守っていたが、第19ステージで英国のクリストファー・フルーム(チームスカイ)に逆転され、最終的に総合21位でレースを終えていた。

ランキング2位は昨年の世界チャンピオンであるスロバキアのペテル・サガン(ボーラ・ハンスグローエ)で2992ポイントを獲得、3位は今年の世界選手権ロードレースで初優勝したスペインのアレハンドロ・バルベルデ(モビスターチーム)で2609ポイントを獲得している。

チームランキングは、今季73勝を上げたベルギーのクイックステップフロアーズが首位になった。

中国で開催されたUCIワールドツアー最終戦のグリー・ツアー・オブ・グアンシー終了後に、授賞式(UCIガーラ)が行われ、グアンシーに参加していたクイックステップフロアーズのメンバーが優勝トロフィーを受け取った。

2019年のUCIワールドツアーは、アラブ首長国連邦のドバイ・ツアーとアブダビ・ツアーが合併するため、1レース少ない全37戦で競われる。初戦は南半球のオーストラリアが舞台となるサントス・ツアー・ダウンアンダーで、1月15日に開幕する。

UCIワールドツアーランキング2018

■個人ランキング

1. YATES Simon (MTS / GREAT BRITAIN) 3072pts

2. SAGAN Peter (BOH / SLOVAKIA) 2992pts

3. VALVERDE Alejandro (MOV / SPAIN) 2609pts

4. THOMAS Geraint (SKY / GREAT BRITAIN) 2534.25pts

5. VAN AVERMAET Greg (BMC / BELGIUM) 2442.14pts

6. VIVIANI Elia (QST / ITALY) 2399pts

7. MATTHEWS Michael (SUN / AUSTRALIA) 2393.19pts

8. ALAPHILIPPE Julian (QST / FRANCE) 2161.12pts

9. FROOME Chris (SKY / GREAT BRITAIN) 1976.68pts

10. DUMOULIN Tom (SUN / NETHERLANDS) 1975.62pts

11. ROGLIČ Primož (TLJ / SLOVENIA) 1951pts

12. VALGREN ANDERSEN Michael (AST / DENMARK) 1803pts

13. LOPEZ MORENO Miguel Angel (AST / COLOMBIA) 1610pts

14. BARDET Romain (ALM / FRANCE) 1530pts

15. NAESEN Oliver (ALM / BELGIUM) 1516pts

16. KWIATKOWSKI Michal (SKY / POLAND) 1515.25pts

17. PINOT Thibaut (GFC / FRANCE) 1500pts

18. WELLENS Tim (LTS / BELGIUM) 1480pts

19. STUYVEN Jasper (TFS / BELGIUM) 1459pts

20. KRUIJSWIJK Steven (TLJ / NETHERLANDS) 1456pts

■チームランキング

1. QUICK - STEP FLOORS (QST / BELGIUM) 13385.97pts

2. TEAM SKY (SKY / GREAT BRITAIN) 10213pts

3. BORA - HANSGROHE (BOH / GERMANY) 9180pts

4. BMC RACING TEAM (BMC / UNITED STATES OF AMERICA) 8779.97pts

5. MITCHELTON - SCOTT (MTS / AUSTRALIA) 8660.03pts

6. ASTANA PRO TEAM (AST / KAZAKHSTAN) 7859pts

7. BAHRAIN - MERIDA (TBM / BAHRAIN) 7409pts

8. MOVISTAR TEAM (MOV / SPAIN) 7351pts

9. TEAM SUNWEB (SUN / GERMANY) 7266.95pts

10. TEAM LOTTO NL - JUMBO (TLJ / NETHERLANDS) 7059pts

11. AG2R LA MONDIALE (ALM / FRANCE) 6397pts

12. UAE TEAM EMIRATES (UAD / UNITED ARAB EMIRATES) 5495pts

13. TREK - SEGAFREDO (TFS / UNITED STATES OF AMERICA) 5428pts

14. GROUPAMA - FDJ (GFC / FRANCE) 5102pts

15. LOTTO SOUDAL (LTS / BELGIUM) 4700.01pts

16. TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE (EFD / UNITED STATES OF AMERICA) 4373pts

17. TEAM KATUSHA ALPECIN (TKA / SWITZERLAND) 2757pts

18. TEAM DIMENSION DATA (DDD / SOUTH AFRICA) 1953pts

( UCIワールドツアーランキング公式サイト )

2018年UCIワールドツアー全結果

サントス・ツアー・ダウンアンダー(オーストラリア):IMPEY, Daryl (Mitchelton-SCOTT / RSA)

カデル・エヴァンス・グレート・オーシャン・ロードレース(オーストラリア):Jay MCCARTHY (BORA - HANSGROHE / AUS)

ドバイ・ツアー(アラブ首長国連邦):VIVIANI Elia (QUICK-STEP FLOORS / ITA)

アブダビ・ツアー(アラブ首長国連邦):VALVERDE Alejandro (MOVISTAR TEAM / ESP)

オムロープ・ヘットニュースブラッド(ベルギー):VALGREN ANDERSEN Michael (ASTANA PRO TEAM / DEN)

ストラーデ・ビアンケ(イタリア):BENOOT Tiesj (LOTTO SOUDAL / BEL)

パリ~ニース(フランス):SOLER Marc (MOVISTAR TEAM / ESP)

ティレーノ~アドリアーティコ(イタリア):KWIATKOWSKI Michal (TEAM SKY / POL)

ミラノ~サンレモ(イタリア):NIBALI Vincenzo(BAHRAIN - MERIDA / ITA)

カタルーニャ一周/ボルタ・ア・カタルーニャ(スペイン):VALVERDE Alejandro (MOVISTAR TEAM / ESP)

E3・ハールビーク(ベルギー):TERPSTRA Niki (QUICK - STEP FLOORS / NED)

ゲント~ベベルゲム・イン・フランダース・フィールズ(ベルギー):SAGAN Peter (BORA - HANSGROHE / SVK)

フランダース横断レース/ドワールス・ドール・ブラーンデレン(ベルギー):LAMPAERT Yves (QUICK - STEP FLOORS / BEL)

ロンド・バン・ブラーンデレン/ツール・デ・フランドル(ベルギー):TERPSTRA Niki (QUICK - STEP FLOORS / NED)

バスク一周/イツリア・バスク・カントリー(スペイン):ROGLIČ Primož (TEAM LOTTO NL - JUMBO / SLO)

パリ~ルーベ(フランス):SAGAN Peter (BORA - HANSGROHE / SVK)

アムステル・ゴールド・レース(オランダ):VALGREN ANDERSEN Michael (ASTANA PRO TEAM / DEN)

フレッシュ・ワロンヌ(ベルギー):ALAPHILIPPE Julian (QUICK - STEP FLOORSM / FRA)

リエージュ~バストーニュ~リエージュ(ベルギー):JUNGELS Bob (QUICK - STEP FLOORS / LUX )

ツール・ド・ロマンディ(スイス):ROGLIČ Primož (TEAM LOTTO NL - JUMBO / SLO)

エシュボールン・フランクフルト《ルント・ウム・デン・フィナンツプラッツ》(ドイツ):KRISTOFF Alexander (UAE TEAM EMIRATES / NOR)

ジロ・デ・イタリア(イタリア):FROOME Chris (TEAM SKY / GBR)

アムゲン・ツアー・オブ・カリフォルニア(米国):BERNAL Egan (TEAM SKY / COL)

クリテリウム・デュ・ドーフィネ(フランス):THOMAS Geraint (TEAM SKY / GBR)

ツール・ド・スイス(スイス):PORTE Richie (BMC RACING TEAM / AUS)

ツール・ド・フランス(フランス):THOMAS Geraint (TEAM SKY / GBR)

クラシカ・サンセバスティアン(スペイン):ALAPHILIPPE Julian (QUICK - STEP FLOORSM / FRA)

ポーランド一周/ツール・ド・ポローニュ(ポーランド):KWIATKOWSKI Michal (TEAM SKY / POL)

プルデンシャル・ライドロンドン・サリー・クラシック(英国):ACKERMANN Pascal (BORA - HANSGROHE / GER)

ビンクバンク・ツアー :MOHORIC Matej (BAHRAIN - MERIDA / SLO)

ブエルタ・ア・エスパーニャ(スペイン):YATES Simon (Mitchelton-SCOTT / GBR)

ユーロアイズ・サイクラシックス・ハンブルク(ドイツ):VIVIANI Elia (QUICK - STEP FLOORS / ITA)

ブルターニュ・クラシック・ウエストフランス(フランス):NAESEN Oliver (AG2R LA MONDIALE / BEL)

グランプリ・ド・ケベック(カナダ):MATTHEWS Michael (TEAM SUNWEB / AUS)

グランプリ・ド・モントリオール(カナダ):MATTHEWS Michael (TEAM SUNWEB / AUS)

イル・ロンバルディア(イタリア):PINOT Thibaut (GROUPAMA - FDJ / FRA)

プレジデンシャル・サイクリング・ツアー・オブ・ターキー(トルコ):PRADES REVERTER Eduard (EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS / ESP)

グリー・ツアー・オブ・グアンシー(中国):MOSCON Gianni (TEAM SKY / ITA)

