＜レスリング＞【写真集】2018年世界選手権・第2日／出場選手

（2018年10月21日、ハンガリー・ブダペスト ／ 撮影＝保高幸子）

《男子フリースタイル57kg級》高橋侑希（ALSOK）

【準決勝】　
高橋侑希●［2-7］Uguev, Zaur（ロシア）

【３回戦】　
高橋侑希○［4-1］Andreev, Vladislav（ベラルーシ）

【２回戦】　
高橋侑希○［Ｔフォール、2:14=12-0］Naim Mikyay, Salim（ブルガリア）

【１回戦】　
高橋侑希○［7-5］Liu, Minghu（中国）

《男子フリースタイル65kg級》乙黒拓斗（山梨学院大）

【準決勝】
乙黒拓斗○［15-10］Chakaev, Akhmed（ロシア）

【３回戦】
乙黒拓斗○［Ｔフォール、5:53=12-2］Perpelita, Andrei（モルドバ）

【２回戦】
乙黒拓斗○［Ｔフォール、5:23=11-0］Shuptar, Vasyl（ウクライナ）

【１回戦】
乙黒拓斗○［Ｔフォール、4:51=13-2］Bucur, George（ルーマニア）

《男子フリースタイル79kg級》高谷惣亮（ALSOK)　

【２回戦】
高谷惣亮●［2-4］Akbarizarinkolaei, Ezzatollah（イラン）

【１回戦】
高谷惣亮○［9-0］Nagy, Mihaly（ハンガリー）

《男子フリースタイル92kg級》松本篤史（警視庁）

【準決勝】
松本篤史●［Ｔフォール、0:52=0-11］Yankouski, Ivan（ベラルーシ）

【３回戦】
松本篤史○［3-2］Sagaliyuk, Denis（ウクライナ）

【２回戦】
松本篤史○［7-5］Boeke, Serdar （トルコ）

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