「デビル メイ クライ 5」の発売を記念して、イーカプコンではゲームソフトと超豪華レプリカコスチュームがセットになった「ULTRA LIMITED EDITION」と、クラシックなワークシャツがセットになった「LIMITED EDITION」、2種類の限定版を販売!

■超豪華限定版「ULTRA LIMITED EDITION」(マスターモデルレプリカコスチューム版)

「実物」をデジタル化するシステム「3Dスキャン」用に制作され、また、9月に開催された東京ゲームショウ2018の「デビル メイ クライ 5」ブースにも展示された、「ネロ」「ダンテ」、さらには「V(ブイ)」のコスチュームが、超豪華イーカプコン限定版となって登場!

アクターが実際に着用したこのコスチュームをベースに、本革を贅沢に使用し各キャラクターのサイズに合わせて制作。「デビル メイ クライ 5」開発チーム監修のもと作られた、本格レプリカコスチュームです。等身大ならではの迫力をお楽しみください!

■限定版「LIMITED EDITION」(クラシックワークシャツ版)

クラシックで着易い「ワークシャツ」とゲームソフトがセットになった「LIMITED EDITION」も登場!

両胸にポケットが付いたクラシックな形の半袖ワークシャツ。やや光沢のあるブラックの生地を使用したことにより、無骨なワーク感を抑えたタウンユース向きのシャツです。

左胸ポケットの上には、移動式店舗でもある大型トレーラー「“Devil May Cry”DMCモーターホーム」に煌めくネオンサインをプリント。

また、背中にはタイトルのロゴにも使用されている「翼」をブラックでプリントしています。ブラックの生地にプリントしているため、角度によってさりげなく見える、大人向けのデザインです。サイズはS、M、L、XLの4パターンをご用意。また、シャツは単品でもご購入いただけます。実用性とデザイン性を兼ね揃えた、万能な1枚をお見逃しなく。

※シャツの価格は限定版でお買い求めいただく方がお得です。

■イーカプコン限定先着購入特典「差し替えジャケット3枚セット」

また、イーカプコンで「デビル メイ クライ 5」のゲームソフトをご購入いただいた方に先着で、「イケノ」「実田千聖」「森気楼」のアートを使用したオリジナルデザインの「差し替えジャケット」を、3枚セットでプレゼント!

「イケノ」「実田 千聖」のイラストは後日公開予定。お楽しみに!なお、数には限りがございますためこの機会をお見逃しなく!

※シャツの単品販売にはお付けしておりません。

詳しくは「デビル メイ クライ 5」イーカプコン特設ページをチェック!

https://www.e-capcom.com/sp/devil5/

