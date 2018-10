■レオンとクレアをモチーフにしたTシャツ!

レオンが所属する「ラクーン市警察」のマークやエンブレムなどをデザインした「R.P.D.」柄と、もう一人の主人公クレアが着用しているジャケットの背にあるエンブレムをデザインした「MADE IN HEAVEN」柄の2種類のTシャツ。

R.P.D.

MADE IN HEAVEN

商品概要

商品名:バイオハザード RE:2 Tシャツ R.P.D./MADE IN HEAVEN(M・L・XL)

発売日:2019年1月25日(金)発売予定

希望小売価格:R.P.D.:4,800円(税抜)/MADE IN HEAVEN:3,800円(税抜)

発売元:カプコン

取扱先(一部取扱のない店舗有)

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00002900/

「カプコンカフェ」「キャラカプ」等のカプコン直営店

http://www.capcom.co.jp/amusement/

ミリタリーショップ ファントム

http://www.phantom-web.com/

全国ホビーショップ、家電量販店、各種通販サイトほか

■ラクーン市警察署員の装備品をイメージしたキャップ!

レオンが所属する「ラクーン市警察」の署員が使用しているキャップをイメージ。ラクーン市警察の略称である「R.P.D.」の文字を前面に、ラクーン市警察のマークを背面に刺繍しています。

商品概要

商品名:バイオハザード RE:2 キャップ R.P.D.

発売日:2019年1月25日(金)発売予定

希望小売価格:3,800円(税抜)

発売元:カプコン

■ビッグサイズのマグカップ!

レオンが所属する「ラクーン市警察」の略称「R.P.D.」の文字とエンブレムをデザインした「R.P.D.」柄と、クレアが着用しているジャケットの背にあるエンブレムをデザインした「MADE IN HEAVEN」柄の2種のマグカップ。直径約9cmのビッグサイズです。

商品概要

商品名:バイオハザード RE:2 ビッグサイズマグ R.P.D./MADE IN HEAVEN

発売日:2019年1月25日(金)発売予定

希望小売価格:各2,500円(税抜)

発売元:カプコン

