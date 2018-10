■「グリムエコーズ」ヒーロー紹介

このたび公開したキャラクターは、主人公である「エル」「シータ」「ウィズ」たちが、冒険をともにするヒーローたちの一部です。

アリス

原典:不思議の国のアリス

ILLUST:穂里みきね

CV:鈴木みのり

白雪姫

原典:白雪姫

ILLUST:穂里みきね

CV:花守ゆみり

マッチ売りの少女

原典:マッチ売りの少女

ILLUST:シロタカ

CV:久保田未夢

■「グリムエコーズ」ヒーロー紹介PV

さらに、「グリムエコーズ」公式Twitterアカウントでは、順次ヒーローたちの紹介PVも公開していきますので、ご期待ください。

「グリムエコーズ」ティザーサイト

https://www.jp.square-enix.com/project-echoes/

(C) 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.