アニメ「KING OF PRISM」シリーズの新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のビジュアル(C)T-ARTS/syn Sophia/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ/キングオブプリズムSSS製作委員会

人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズに出演する声優の寺島惇太さん、畠中祐さん、武内駿輔さんと「TRF」のDJ KOOさんが、第31回東京国際映画祭で25日に開催されるオープニングイベントのレッドカーペットに登場することが明らかになった。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフで、男性キャラクターの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキたちの歌とショーに懸けるひたむきな姿を描いている。16年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、17年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開された。19年春に全12話の新作テレビアニメが放送されるほか、テレビ放送に先駆けて、3話ごと全4編の劇場編集版が上映される。

第31回東京国際映画祭では特別企画「TIFFプラス」として、「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が30日にEXシアター六本木(東京都港区)で上映。DJ KOOさんによるDJイベントも行われる。