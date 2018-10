胸キュン♡マンディ・ムーアが掘り返した自身の黒歴史にシェーン・ウェストが言った一言とは

『THIS IS US 36歳、これから』に出演しているマンディ・ムーア。若いセレブにありがちなファッションの失敗をしたことがある彼女は、当時の写真をあえてSNSに投稿。すると、『ウォーク・トゥ・リメンバー』のシェーン・ウェストが突然コメント欄に登場! 当時のファンが大興奮の内容とは?

『THIS IS US 36歳、これから』に出演しているマンディ・ムーア。ティーンアイドルから女優に変身を遂げ、声優としても活躍するマルチタレントな彼女ですが、昔はファッションで大失敗をしたことがあったみたい。今振り返ってみると、それほどの失敗には思えないけれど、当時は熱狂的なファンがいる映画『ウォーク・トゥ・リメンバー』の公開前後。一躍時の人になったマンディは注目を浴びる存在だったからこそ、些細なファッションの失敗が話題に。

でも、そんな失敗をあえて自身のInstagramに投稿した大人なマンディ。すると、『ウォーク・トゥ・リメンバー』の共演者でボーイフレンドを演じたシェーン・ウェストがコメント欄に参戦したから、ファンは大興奮!

その投稿がこちら。

3枚の写真を投稿したマンディ。「週末を楽しみにしている」といういたって普通のキャプションなのだけれど、よく見ると「#眉毛は染めたらダメ」、「#2001」というハッシュタグが付けられている。

どうやらマンディ、眉毛をヘアカラーと同じブロンドに染めたところ、肌の色と同化してほとんど見えなくなってしまったみたい。それに、2001年ということもあり、時代を感じる眉の細さ。また、搔き上げられた前髪は可愛らしいけれど、寝癖にも見えるため、おしゃれとは言えないみたい。

そんな自虐投稿に、シェーン・ウェストが「この写真最高」と コメント。マンディはやりとりを続け、「ウォーク・トゥ・リメンバーの直後で、ブロンドに戻したときよ。見てこのひどい前髪…笑」と返信。

すると、完璧な彼を演じたシェーンは「それでもすごく可愛いよ」とマンディを褒めてみせた。

シェーン・ウェストのコメントには2000件以上の「いいね」が付き、”完璧なカップル”のやりとりに懐かしむ人が多かった。

39996 25: Actors Shane West (L) and Mandy Moore attend the premiere of the film 'A Walk To Remember' January 23, 2002 at the Chinese Theatre in Hollywodd, CA. (Photo by Vince Bucci/Getty Images)