■カスタムキャスト、人工生命プロジェクト（仮）、新ゲームプロジェクト、エンゲージプリンセスなど一挙発表
本番組では、先日100万DL達成となったVTuberキャラクター制作・配信ができるスマホアプリ「カスタムキャスト」や、電撃文庫×niconicoが贈る完全オリジナルブラウザゲーム「エンゲージプリンセス」の最新情報に加え、ドワンゴが贈るゲームに関する最新情報をお届けします。
番組詳細
番組名：【宮崎駿映像出演】ドワンゴゲーム会議（仮）・「エンゲージプリンセス」第1回生放送
放送日時:10月25日（木）19時30分～
番組URL
http://live.nicovideo.jp/watch/lv315789756
第1部：ドワンゴゲーム会議（仮）19時30分～
内容：「カスタムキャスト」「人工生命プロジェクト（仮）」について発表
出演者：MC 電脳少女シロ、中村光一、栗田穣崇、宮崎駿（映像出演）
第2部：「エンゲージプリンセス」第1回生放送 21時15分～22時45分（予定）
内容：電撃文庫×niconicoが贈る完全オリジナルブラウザゲームに関する最新情報
出演者：MC 三澤紗千香、千本木彩花
ゲスト：日高里菜、吉田仁美
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