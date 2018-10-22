ドワンゴのゲームプロジェクト最新情報が発表される「ドワンゴゲーム会議(仮)」が10月25日に配信！

ドワンゴは、「ニコニコ生放送」にて、10月25日19時30分より、同社のゲームプロジェクトに関する発表番組「ドワンゴゲーム会議(仮)」を配信する。

■カスタムキャスト、人工生命プロジェクト（仮）、新ゲームプロジェクト、エンゲージプリンセスなど一挙発表

本番組では、先日100万DL達成となったVTuberキャラクター制作・配信ができるスマホアプリ「カスタムキャスト」や、電撃文庫×niconicoが贈る完全オリジナルブラウザゲーム「エンゲージプリンセス」の最新情報に加え、ドワンゴが贈るゲームに関する最新情報をお届けします。

番組詳細

番組名：【宮崎駿映像出演】ドワンゴゲーム会議（仮）・「エンゲージプリンセス」第1回生放送
放送日時:10月25日（木）19時30分～

番組URL
http://live.nicovideo.jp/watch/lv315789756

第1部：ドワンゴゲーム会議（仮）19時30分～

内容：「カスタムキャスト」「人工生命プロジェクト（仮）」について発表
出演者：MC 電脳少女シロ、中村光一、栗田穣崇、宮崎駿（映像出演）

第2部：「エンゲージプリンセス」第1回生放送 21時15分～22時45分（予定）

内容：電撃文庫×niconicoが贈る完全オリジナルブラウザゲームに関する最新情報
出演者：MC 三澤紗千香、千本木彩花
ゲスト：日高里菜、吉田仁美

(C)2018 伏見つかさ／ストレートエッジ (C)KADOKAWA CORPORATION 2018 (C)2018 DWANGO Co., Ltdイラスト／かんざきひろ

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