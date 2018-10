『デビル メイ クライ 5』ダンテの本格レプリカコスセットはお値段90万円!イーカプコン限定版の詳細が明らかに

カプコンは2019年3月8日発売の『デビル メイ クライ 5』において、イーカプコン限定「超豪華レプリカコスチューム版」と「クラシックワークシャツ版」の2種を発売すると発表しました。

以下、リリースより引用

◆超豪華限定版「ULTRA LIMITED EDITION」(マスターモデルレプリカコスチューム版) 「実物」をデジタル化するシステム「3Dスキャン」用に制作され、また、9月に開催された東京ゲー ムショウ2018の『デビル メイ クライ 5』ブースにも展示された、「ネロ」 「ダンテ」 、さらには「V(ブ イ)」のコスチュームが、超豪華イーカプコン限定版となって登場! アクターが実際に着用したこ のコスチュームをベースに、本革を贅沢に使用し各キャラクターのサイズに合わせて制作。『デビ ル メイ クライ 5』開発チーム監修のもと作られた、本格レプリカコスチュームです。 等身大ならではの迫力をお楽しみください! ◆限定版「LIMITED EDITION」(クラシックワークシャツ版) クラシックで着易い「ワークシャツ」とゲームソフトがセットになった「LIMITED EDITION」も登場!両胸にポケットが付いたクラシックな形の半袖ワークシャツ。やや光沢のあるブラックの生地を使用したことにより、無骨なワーク感を抑えたタウンユース向きのシャツです。 左胸ポケットの上には、移動式店舗でもある大型トレーラー「“Devil May Cry” DMCモーターホーム」に煌めくネオンサインをプリント。また、背中にはタイトルのロゴにも使用されている「翼」をブラックでプリントしています。 ブラックの生地にプリントしているため、角度によってさりげなく見える、大人向けのデザインです。サイズはS、M、L、XLの4パターンをご用意。また、シャツは単品でもご購入いただけます。実用性とデザイン性を兼ね揃えた、万能な1枚をお見逃しなく。 ※シャツの価格は限定版でお買い求めいただく方がお得です。 ◆イーカプコン限定先着購入特典「差し替えジャケット3枚セット」 イーカプコンで「デビル メイ クライ 5」のゲームソフトをご購入いただいた方に先着で、「イケノ」、「実田千聖」、「森気楼」のアートを使用したオリジナルデザインの「差し替えジャケット」を、3枚セットでプレゼント!「イケノ」「実田 千聖」のイラストは後日公開予定。お楽しみに!なお、数には限りがございますためこの機会をお見逃しなく! ※シャツの単品販売にはお付けしておりません。 ◆イーカプコン 取扱いラインナップ ■『デビル メイ クライ 5』(ソフト単品) プラットホーム:PlayStation(R)4/Xbox One 発売日:2019年3月8日(金)予定 CERO:D(17才以上対象) ■『デビル メイ クライ 5 ULTRA LIMITED EDITION ネロ Ver.』 セット内容:ソフト+マスターモデルレプリカコスチューム ネロVer. 価格:750,000円+税 ■『デビル メイ クライ 5 ULTRA LIMITED EDITION ダンテ Ver.』 セット内容:ソフト+マスターモデルレプリカコスチューム ダンテ Ver. 価格:900,000円+税 ■『デビル メイ クライ 5 ULTRA LIMITED EDITION V(ブイ) Ver.』 セット内容:ソフト+マスターモデルレプリカコスチューム V(ブイ) Ver. 価格:600,000円+税 ■『デビル メイ クライ 5 LIMITED EDITION』 セット内容:ソフト+シャツ サイズ:S、M、L、XL 価格:11,852円+税 ■『デビル メイ クライ 5 クラシック ワークシャツ(シャツ単品)』 セット内容:ソフト+シャツ サイズ:S、M、L、XL ◆イーカプコン限定先着購入特典:差し替えジャケット3枚セット ▼詳しくは「デビル メイ クライ 5」イーカプコン特設ページをチェック! https://www.e-capcom.com/sp/devil5/ ■イーカプコン 取扱店 本店:https://www.e-capcom.com/shop/default.aspx

楽天市場店:https://www.rakuten.ne.jp/gold/capcom/

YAHOO!ショッピング店:https://shopping.geocities.jp/e-capcom/ ※各画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。 また、予告なく商品デザインの一部が変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。 ※各商品は生産数に限りがございます。 ■『デビル メイ クライ 5』 プラットホーム:PlayStation(R)4/Xbox One 発売日:2019年3月8日(金)予定 CERO:D(17才以上対象) 公式サイト: http://www.capcom.co.jp/devil5/

