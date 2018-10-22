あす１０月２３日（火）の沖縄県内の主なイベント

※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■催し物

種子取祭 祈願・幕舎張り・つちのえね（竹富島）▼普天満宮例大祭（午後１時）▼名護市敬老会（午後２時、市民会館）

■アート・展覧会

土の中で眠るふぇーばるの語り部（南風原文化センター、～２４日）▼オープン記念展・ゲート通り（沖縄市ヒストリートＩＩ、～２８日）▼きらきらひかる展（浦添市美術館、～２８日）▼迎里正光陶芸展（青砂工芸館、～２８日）▼下道基行琉球ガラス展（ｍｉｙａｇｉｙａ－ｂｌｕｅｓｐｏｔ、～２８日）▼石川竜一・多和田真人展（ＰＩＮ－ＵＰ、～２８日）▼ブルース・オズボーン写真展（プラザハウス、～２８日）▼黄金の佇まい展（リウボウ美術サロン、～２９日）▼発掘調査成果展（与那原町コミュニティーセンター、～２９日）▼モンパチ展（県立博物館・美術館、～１１月５日）▼県の水中遺跡・沿岸遺跡（県立埋蔵文化財センター、～１１月２５日）▼伊良波ゆかりの組踊「雪払」（豊見城市歴史民俗資料展示室、～１２月２日）▼県民の戦争被害と次代への継承（県平和祈念資料館、～１２月９日）▼沖縄の日本軍慰安所と米軍の性暴力パネル展（沖縄愛楽園、～１２月１５日）