■ユウキスタレッドは矢野奨吾さん!AGFではブースにレッド(CV:矢野奨吾)登場!

ダンクハーツのオリジナルアプリとなる2019年春配信予定タイトル「ヒーロー‘sパーク」(iOS版/Android版)の公式Twitterにて、2018年10月22日、声優情報第一弾としてユウキスタレッドがついに公開されました。また、AGFではブースにレッド(CV矢野奨吾)登場!配布されるグッズとキービジュアルについても公開されております。

声優情報、第一弾公開…!ユウキスタレッド!!

キミの笑顔が、ヒーローたちの力となる!笑顔咲く遊園地へようこそ!

皆様から頂いたたくさんの笑顔のパワーで、ヒーローがAGFのブースに登場!?徐々に明らかになる、ヒーロー21人の声優情報もお楽しみに!!

今後も声優情報等公式Twitterで随時更新いたしますので、ぜひ「ヒーロー‘sパーク」をご注目ください!

