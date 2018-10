JR東日本 冬の増発列車

2018年12月1日(土)〜2019年2月28日(木)の90日間に増発3,159本!

そんなに増発できる隙間があるのかと心配になる程の本数です。

新幹線

東北・山形・秋田新幹線「はやぶさ」「はやて」「やまびこ」「なすの」「つばさ」「こまち」が1,173本、特に年末年始期間は369本が増発されます。

上越新幹線「とき」「MAXとき」「たにがわ」「MAXたにがわ」が1,116本、その内の年末年始期間は218本です。

北陸新幹線「かがやき」「はくたか」「あさま」は870本、年末年始では273本です。

12月15日(土)オープンGALA湯沢スキー場に直通「たにがわ」「MAXたにがわ」

東京から最短75分でダイレクトアクセス。

在来線

【リゾート美食旅(ガストロノミー)】

「新潟県・庄内エリアプレデスティネーションキャンペーン」にあわせて、 「リゾートしらかみ」編成の臨時列車を「新潟県・庄内エリア」で運転

【越乃ShuKura/宵乃ShuKura/浪漫Shu*Kura】

「越乃 Shu*Kura」編成の車内でお酒を楽しめる臨時列車を運転

【風っこ日本海ストーブ号】

ストーブの暖かみを感じながら、冬の日本海を楽しめる臨時列車を 運転

【DLクリスマストレイン】

クリスマスシーズンの週末に、オコジョルームや展望室のある 「ばんえつ物語」の12系客車で臨時列車を運転

【さんりく宮古号】

宮古市内で開催されるイベント「第 47 回元祖宮古鮭まつり(12 月 23 日)」や 「冬の産直・真鱈まつり(1 月 27 日)」にあわせて「リゾートあすなろ」編成の 臨時列車を運転

【弘前城雪燈籠まつり号】

「弘前城雪燈籠まつり」にあわせて、「クルージングトレイン」編成の 臨時列車を運転

のってたのしい列車

【リゾートみのり】

足元も広々としたゆとりあるリクライニングシートで快適な列車の旅を演出。 ワイドな車窓からは「鳴子峡」などの沿線の景色を満喫できます。

【POKÉMON with YOU トレイン】

列車の外でも中でもたくさんのピカチュウと楽しめる列車。 「POKÉMON with YOU トレイン」は、これからもこどもたちに笑顔を届けます。

【IZU CRAILE(伊豆クレイル)】

小田原と伊豆を結ぶリゾート列車。あえて’ゆっくり行く’列車で豊かな「景色」、伊豆の食材を使用した「食」、ご友人やお仲間との「会話」をお楽しみください。

さらに年末年始・三連休を中心に特急列車が増発されます。

詳しくはJR東日本のホームページをご覧ください。

ハッキリ言ってすごい数の増発列車です。それだけの車両とスタッフが揃っているということにJR東日本の基礎的な体力を感じます。それを思えば、分割民営化される以前の国鉄がどれだけ巨大であったのか、想像を絶しますね。