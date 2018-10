【絶対ハマる】『ゴシップガール』より面白い！ Netflix『エリート』が超おススメ！

海外ドラマといっても作品のジャンルやトーンは様々で、「海外ドラマが好き!」という人でもかなり好みが分かれるのではないでしょうか。そこで今回は、『ゴシップガール』や『リバーデイル』が好きな人なら絶対にハマるだろう、Netflixの新作ドラマ『エリート』を紹介したいと思います!

『エリート』のあらすじは…!?

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjAzMGE1ODEtMzY5OC00MDVkLTg1NzktM2FjNjNhMzI1MTA3XkEyXkFqcGdeQXVyMjkwOTAyMDU@.V1SY1000CR0,0,1537,1000AL_.jpg

ドラマの物語は、移民や低所得者が多く住む学区の高校の屋根が崩落し、そこに通っていたサムエルとナディア、クリスチャンが学校の建設会社から奨学金を得て、超リッチな家庭出身の生徒が通うエリート校に転校してくるところからスタート。

スノッブでお高く留まったリッチな生徒たちは転校してきた3人組をのけ者扱いしますが、一人だけマリナという少女だけは親切で、そんな彼女にサムエルは恋心を抱くようになります。

しかし、サムエルにはナーノという仮釈放中のワルな兄貴がいて、なんとマリナとナーノはお互いのことが気になりだして微妙な三角関係に…。

対して、ムスリム系のナディアは文化の違いで学校になじめず、真面目な彼女をもてあそうぼうと学校一のミーンガール、ルーが恋仲にあるグスマンをけしかけ、ナディアの処女を奪う計画を企てます。

そして、勉強は出来ないけれどイケメンでお調子者のクリスチャンは、一目惚れしたカーラと彼女の彼氏ポーロのマンネリ関係に火をつけるためのオモチャにされてしまい…と、三人三様に転校そうそう翻弄されることに…。

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTk1MTk4NzY2N15BMl5BanBnXkFtZTgwMjg5NDAzNjM@.V1SY1000CR0,0,1509,1000AL_.jpg

ここまでは、『ゴシップガール』などの学園ものにありがちなストーリーですが、『エリート』は冒頭から主要登場人物が警察で“ある人物”の死に関して尋問を受け、サスペンスやミステリーの要素も大いに絡んできます。

その展開は、『殺人を無罪にする方法』や『ビッグ・リトル・ライズ ~セレブママたちの憂うつ~ 』といった人気サスペンスドラマを彷彿とさせ、まさに米ドラマシリーズのいいとこ取り!

ちなみに『エリート』はスペインのドラマです。

海外ドラマファンは、ついアメリカやイギリスのドラマばかりに傾倒しがちですが、Netflixには英語圏以外のヨーロッパや南米の作品で本当に見応えがある作品が山ほどあるので、食わず嫌いだと本当に勿体ないです!

それに『エリート』は、『ゴシップガール』や『リバーデイル』に負けずとも劣らない美男美女揃い! では、次のページで主要キャストを紹介していきたいと思います。

マリア・ペドラサ(マリナ役)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTk1NzIxMTM5Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwNzQ5NDAzNjM@.V1SY1000CR0,0,666,1000AL_.jpg

スノッブなエリート校で、唯一転校してきた3人組に親切に接するマリナ役を演じるマリアは、Netflix製作の強盗アクションドラマ『ペーパー・ハウス』に出演。

『ペーパー・ハウス』で造幣局を襲った強盗団の人質になる高校生グループが着ていた制服が、『エリート』に登場する学校の制服と全く同じではないかと思われ、『ペーパー・ハウス』のキャスト数人も『エリート』に出演していて、両シリーズが微妙にクロスオーバーしています。

ハイメ・ロレンテ(ナーノ役)

MILAN, ITALY - OCTOBER 12: Actor Jaime Lorente attends 'Fest' at Santeria Social Club on October 12, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Stefania D'Alessandro/Getty Images)

サムエルのチンピラな兄ナーノを演じるのは、上のマリアと同じく『ペーパー・ハウス』に出演し、強盗団の一員デンバー役に扮していたハイメ・ロレンテ。

ワルなところがあるけれど繊細な一面を持ち合わせている役を得意としている彼は、かなりアメリカで注目されているようなので、遅かれ早かれハリウッドデビューするのではないでしょうか。

イツァン・エスカミラ(サムエル役)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BODAyMTk3MjMyNF5BMl5BanBnXkFtZTgwNjQ5NDAzNjM@.V1SY1000CR0,0,666,1000AL_.jpg

一途にマリナに恋する純真さが痛々しいほどだったサムエルを演じるイツァンは、『エリート』の中で数少ない本当に良い人。

こういうキャラクターが、一番可哀そうな目に遭ってしまうのがツライところです…。

ミゲル・エラン(クリスチャン役)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BN2I0MDdiZDUtMWE2MS00OWFmLWJkZDMtMThlZmJmZDQ5MGZlXkEyXkFqcGdeQXVyMTA0MjU0Ng@@.V1SY1000CR0,0,1499,1000AL_.jpg

サムエルとナディアと一緒に、エリート校へ転校してくるクリスチャンを演じるのはミゲル・エラン。

彼も、前出のマリアとハイメと同じく『ペーパー・ハウス』に出演し、彼は強盗団の一員リオ役を演じていました。

『ペーパー・ハウス』から3人も同じキャストが『エリート』に登場しているため、両シリーズのクリエイターやプロデューサーが同じなのかと思いきや、そうではないようです。

おそらく、注目されているからこそ両話題作に出演しているのではないかと考えられるため、ミゲルも要チェックのイケメン俳優です。

ミゲル・ベルナルドー(グスマン役)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjE5MTMzMTg0M15BMl5BanBnXkFtZTgwMzc5NDAzNjM@.V1SY1000CR0,0,1499,1000AL_.jpg

ミゲルは、マリナの兄でエリート校の人気者グスマン役にキャスティングされていて、最初は処女を奪うつもりだっただけのナディアに気持ちが傾き始める…という役どころです。

お高く留まっているところもあるけれど、妹と友達想いで根はイイ奴。ナディアとの出会いで、少しずつ成長していく姿をみずみずしく演じています。

ミナ・エル・ハマニ(ナディア役)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTYyMTg2ODg4MF5BMl5BanBnXkFtZTgwNTQ5NDAzNjM@.V1SY1000CR0,0,666,1000AL_.jpg

ミナが演じる真面目なムスリム教徒のナディアは、グスマンに惹かれつつも厳格な父親の監視下で思うように学校生活を楽しめない…という設定です。

エスター・エクスポジート(カーラ役)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTYxMTIyOTcwMV5BMl5BanBnXkFtZTgwMTY5NDAzNjM@.V1SY1000CR0,0,1490,1000AL_.jpg

カーラは、物心ついた頃から付き合っている恋人ポーロとの関係がマンネリ気味で、そんな状態にスパイスを加えるためにチャラ男のクリスチャンを投入。最初は遊びだったけれど、徐々に微妙な三角関係に発展していきます。

ダナ・パオラ(ルー役)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTEwNTA5MDY3MTVeQTJeQWpwZ15BbWU4MDA3OTQwMzYz.V1SY1000CR0,0,1575,1000AL_.jpg

青春学園ものには欠かせないミーンガール、ルーを演じるのはダナ・パオラ。

負けず嫌いで人の心を弄ぶばかりのルーですが、自分はグスマンの彼女だと思っているのに彼の気持ちがナディアに傾いていることを知り、こっそり涙を拭う…という繊細なところも見せています。

オマール・アスヨ(オマール役)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjAxODE1MzI3Ml5BMl5BanBnXkFtZTgwOTQ5NDAzNjM@.V1SY1000CR0,0,677,1000AL_.jpg

ナディアの兄で、ドラッグディーラーのオマール役にキャスティングされているのはオマール・アスヨ。

なかなか同性愛が受け入れられないムスリムの家庭で育ったため、カミングアウト出来ないでいる役どころを繊細に演じています。

アーロン・パイパー(アンドレ役)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYmRhMjg2ZGItYThlZC00OGZhLTg2ODUtNzM0NTM0ODZjOWE3XkEyXkFqcGdeQXVyMzQwMzgzNTc@.V1SY1000CR0,0,802,1000AL_.jpg

上の画像でアーロンは、右端のイケメンです(3人ともイケメンですが)。アーロン演じるアンドレも同性愛者で、オマールと恋仲になります。

アルヴァロ・リコ(ポーロ役)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTkzOTI4NDgxOF5BMl5BanBnXkFtZTgwODc5NDAzNjM@.V1SY1000CR0,0,1551,1000AL_.jpg

カーラの恋人ポーロを演じるのはアルヴァロ・リコ。カーラとの恋に再び火をつけるためにクリスチャンを関係に引きずりこみますが、クリスチャンとカーラが急接近して焦ってしまう…というキャラクターです。

人種やLGBTの問題も取り上げる斬新な青春ミステリードラマ

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjM1NzkxMjg5MF5BMl5BanBnXkFtZTgwMjc5NDAzNjM@.V1SY1000CR0,0,1644,1000AL_.jpg

冒頭で『ゴシップガール』が好きな人におススメだと推しましたが、『エリート』の方が知的な要素がふんだんに取り入れられていると言えます。

本シリーズには、ナディアとオマールが経験する人種差別や低所得者層に対する偏見、そしてLGBTの問題も丁寧に描かれていて見応えがあり、そこに、誰が“ある人物”を殺したのかというミステリー&サスペンスも加わり、あまりアメリカの青春ドラマでは見られないトーンに仕上がっているのが新鮮です。

本シリーズは、すでにシーズン2への更新が決定する人気ぶりを発揮。そして、シーズン1は全8話とイッキ見にピッタリなボリュームになので、ぜひチェックしてみてください!

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDQ4N2JjNTItY2U0OS00ZDA1LWJlMDUtNWQ0NTFlMGM5NTc4XkEyXkFqcGdeQXVyODI1NDk0ODU@.V1.jpg