寺島惇太さん、畠中祐さん、武内駿輔さんがDJ KOOさんとレッドカーペットに登壇！『KING OF PRISM』として東京国際映画祭オープニングイベントに参加

2018年10月30日(火)に、第31回東京国際映画祭(TIFF)特別企画「TIFFプラス」として開催される『新作公開記念!!「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」上映会& THUNDER STORM SESSION DJ Party!!! Presented by DJ KOO』。

このイベントに先駆けて、2018年10月25日(木)に実施されるオープニングイベント レッドカーペットに、DJ KOOさんと共に、寺島惇太さん、畠中祐さん、武内駿輔さんら豪華若手声優陣の登壇が決定しました!

※このオープニングイベント レッドカーペットの一般観覧席(六本木ヒルズアリーナ立見席)は、クラウドファンディングで支援をした方を対象に招待しており、現在は受付期間を終了。当日の整理券の配布もないようなのでご注意ください。なお、10月30日開催イベントのチケットも完売しております。

「TIFFプラス」で『KING OF PRISM』シリーズがイベントを開催! DJ KOOさんと新たな“参加型上映”へ

劇場版『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』は劇場版『KING OF PRISM by PrettyRhythm』(2016年1月9日公開)に続くシリーズ2作目として2017年6月10日に公開された劇場アニメです。

個性豊かなプリズムスタァ候補生たちが、女の子をもっともトキめかせる“プリズムキング”を目指して様々な試練や困難に立ち向かっていくストーリー。興行収入は6億円、観客動員数は34万人を超え、シリーズ累計80万人を動員。すでに、シリーズ最新作となる『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』が2019年春に劇場公開、そしてTVアニメ放送開始が発表されています。

今回、東京国際映画祭のオープニングイベントレッドカーペットに登壇するのは、10月30日のイベントに出演するDJ KOOさん(TRF)と、『KING OF PRISM』シリーズのメインキャストである、寺島惇太さん(一条シン役)、畠中祐さん(香賀美タイガ役)、武内駿輔さん(大和アレクサンダー役)の4名。東京国際映画祭のレッドカーペットイベントへは初参加となります。

また、既にチケットは完売となった10月30日に開催される『新作公開記念!!「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」上映会& THUNDER STORM SESSION DJ Party!!! Presented by DJ KOO』では、今までにない“参加型上映”の新たな試みとして日本を代表するDJ、DJ KOOさん(TRF)によるDJイベント付きの上映会が実施されます。

イベントには寺島惇太さん(一条シン役)に加え、永塚拓馬さん(西園寺レオ役)、内田雄馬さん(涼野ユウ役)の舞台挨拶登壇も新たに決定しております。

イベント実施概要● 第31回東京国際映画祭オープニングイベント レッドカーペット登壇決定!

【日程】10月25日(木) オープニングイベント レッドカーペットにて

【登壇者】寺島惇太(一条シン役)、畠中祐(香賀美タイガ役)、武内駿輔(大和アレクサンダー役)、DJ KOO(TRF)予定

※オープニングイベント レッドカーペットの一般観覧席(六本木ヒルズアリーナ立見席)に関しまして、本年はMakuakeにてご支援をいただきました皆様を対象に、ご招待させていただいております。当日の整理券の配布はございません。

● 新作公開記念!!「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」上映会& THUNDER STORM SESSION DJ Party!!! Presented by DJ KOO

【開催日】2018年10月30日(火)19:30~21:35(予定)

【登壇者】寺島惇太(声優)、永塚拓馬(声優)、内田雄馬(声優) スペシャルゲスト:DJ KOO(TRF/DJ)

【場所】EX シアター六本木

【イベント内容】

最新作の劇場公開を記念して、キャストの舞台挨拶つき「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」の応援上映を実施。

さらに、作中を彩る名曲の数々をDJ KOOが贈る、スペシャルパーティーで会場を盛り上げます。

【上映作品】劇場版『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』

【製作年/製作国/上映時間】2017年/日本/69分

【主催】東京国際映画祭実行委員会

【企画】アニメフィルムフェスティバル東京実行委員会 / エイベックス・ピクチャーズ株式会社

劇場版『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』概要

■タイトル:劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」

■キャッチコピー:繋がれた絆が今、動き出す

■公開表記:2017年6月10日(土)より新宿バルト9ほか全国ロードショー

■上映時間:69分

<スタッフ>

監督:菱田正和

脚本:青葉 譲

CGディレクター:乙部善弘

キャラクター原案&デザイン:松浦麻衣

プリズムショー演出:京極尚彦

音楽:石塚玲依

音楽制作:エイベックス・ピクチャーズ

音響監督:長崎行男

音響制作:HALF H・P STUDIO

原作:タカラトミーアーツ/シンソフィア/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ

アニメーション制作:タツノコプロ

配給:エイベックス・ピクチャーズ

製作:キングオブプリズムPH製作委員会

<キャスト>

神浜コウジ:柿原徹也

速水ヒロ:前野智昭

仁科カヅキ:増田俊樹

一条シン:寺島惇太

太刀花ユキノジョウ:斉藤壮馬

香賀美タイガ:畠中 祐

十王院カケル:八代 拓

鷹梁ミナト:五十嵐 雅

西園寺レオ:永塚拓馬

涼野ユウ:内田雄馬

法月 仁:三木眞一郎

如月ルヰ:蒼井翔太

大和アレクサンダー:武内駿輔

氷室 聖:関 俊彦

黒川 冷:森久保祥太郎

山田リョウ:浪川大輔

最新作『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』作品概要

「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」2019年春劇場公開&TVアニメ放送開始

<キャスト>

一条シン:寺島惇太

太刀花ユキノジョウ:斉藤壮馬

香賀美タイガ:畠中 祐

十王院カケル:八代 拓

鷹梁ミナト:五十嵐 雅

西園寺レオ:永塚拓馬

涼野ユウ:内田雄馬

如月ルヰ:蒼井翔太

大和アレクサンダー:武内駿輔

高田馬場ジョージ:杉田智和

神浜コウジ:柿原徹也

速水ヒロ:前野智昭

仁科カヅキ:増田俊樹

氷室 聖:関 俊彦

黒川 冷:森久保祥太郎

山田リョウ:浪川大輔

法月 仁:三木眞一郎

<スタッフ>

監督:菱田正和

シリーズ構成:青葉 譲

CGディレクター:乙部善弘

キャラクター原案:松浦麻衣

キャラクターデザイン:原 将治

サブキャラクターデザイン:戸田さやか・諏訪壮大

プリズムショー演出:京極尚彦

音楽:石塚玲依

音楽制作:エイベックス・ピクチャーズ

音響監督:長崎行男

原作:タカラトミーアーツ/シンソフィア/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ

アニメーション制作:タツノコプロ

配給:エイベックス・ピクチャーズ

製作:キングオブプリズムSSS製作委員会

『KING OF PRISM』シリーズ公式サイト

『KING OF PRISM』シリーズ公式Twitter(@kinpri_PR)