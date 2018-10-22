テレビアニメ『学園BASARA』より第4話「炎の応援合戦」／「恋の中間テスト大作戦」のあらすじ＆先行場面カットが到着！

2018年10月4日（木）深夜よりTBSほかにて放送中のテレビアニメ『学園BASARA』より、第4話のあらすじ＆先行場面カットが公開されました。

販売本数400万本を誇る人気ゲーム『戦国BASARA』シリーズのパロディ作品『学園BASARA』。本作は『戦国BASARA』のキャラクターたちがもしも現代の高校生だったら……？ をテーマに繰り広げられる学園バトルコメディ。

第4話「炎の応援合戦」では、負け続きの野球部に愛想を尽かした毛利が、ピンチの時こそ応援が必要だという長曾我部一派と対立……!!

第4話「炎の応援合戦」／「恋の中間テスト大作戦」

●「炎の応援合戦」

負け続きの野球部に愛想を尽かした毛利、応援の吹奏楽部を引き上げようとして、ピンチの時こそ応援が必要だという長曾我部一派と対立、両者は応援合戦で決着をつけることに。

負けた方はその場で解散とあって、毛利も長曾我部もヒートアップする。だが、この勝負の裏には第三者の密かな企みが――。

【スタッフ】

脚本：福嶋幸典

絵コンテ：大原実

演出：関田修

作画監督：南伸一郎



●「恋の中間テスト大作戦」

憧れの孫市先生にデートしてとしつこくアピールする慶次。孫市から次の中間テストで全教科80点以上取れたらデートしてやらないでもない、と言われたものだから、慶次は舞い上がる。

だがテストは明日だ。どうしても孫市とデートしたい慶次は、ついに禁断の手段に出る。

【スタッフ】

脚本：福嶋幸典

絵コンテ：大原実

演出：中野彰子

作画監督：中野彰子

テレビアニメ『学園BASARA』作品情報● 放送・配信情報

TBS、BS-TBSほかにて2018年10月より放送開始予定

TBS：10月4日（木）深夜1時28分~

BS-TBS：10月6日（土）深夜2時00分～

※放送日時は都合により変更になる場合がある。

● スタッフ情報

原作：CAPCOM（「学園BASARA」）

原作監修：小林裕幸（CAPCOM）、山本真（CAPCOM）

監督：大原実

シリーズ構成：三浦浩児

キャラクターデザイン：高田晴仁（※高は“はしごだか”です）

総作画監督：相坂ナオキ

美術監督：荒井和浩

プロップデザイン：小川浩

色彩設計：福田由布子

撮影監督：織田頼信

編集：池田康隆

音響監督：岩浪美和

音響制作：ダックスプロダクション

音楽：立山秋航（ハイキックエンタテインメント）

劇伴制作：ハイキックエンタテインメント

アニメーション制作：ブレインズ・ベース

テーマソング「Be Affected」：西川貴教×Fear, and Loathing in Las Vegas

オープニングテーマ「誇れ 気高き 美しき、いきざまを」：EIGHT OF TRIANGLE

● キャスト情報

伊達政宗：中井和哉

真田幸村：保志総一朗

片倉小十郎：森川智之

猿飛佐助：子安武人

徳川家康：増田俊樹

石田三成：関智一

前田慶次：森田成一

長曾我部元親：石野竜三

毛利元就：中原茂

かすが：桑谷夏子

お市：能登麻美子

鶴姫：小清水亜美

まつ：甲斐田裕子

大谷吉継：立木文彦

前田利家：坪井智浩

小早川秀秋：福山潤

浅井長政：辻谷耕史

いつき：沢城みゆき

島左近：中村悠一

柴田勝家：岡本信彦

後藤又兵衛：三木眞一郎

黒田官兵衛：小山力也

竹中半兵衛：石田彰

豊臣秀吉：置鮎龍太郎

雑賀孫市：大原さやか

上杉謙信：朴璐美

武田信玄：玄田哲章

明智光秀：速水奨

織田信長：若本規夫 ほか

テレビアニメ『学園BASARA』公式公式サイト

テレビアニメ『学園BASARA』公式Twitter（@gakuen_basara）