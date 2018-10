今秋にサービス開始を予定しているスマートフォン向けアプリ「アルテイルNEO」は、ゲーム開始時に流れるストーリームービーを公開いたしました。本ストーリームービーでは、「アルテイルNEO」の舞台であるラヴァートの簡単な紹介になっており、「アルテイルNEO」の世界に引き込まれること間違いありません。「アルテイルNEO」のストーリー展開をお楽しみにください。

■CBT後のバランス調整公開!

「アルテイルNEO」は、2018年8月28日(火)12:00~9月6日(木)11:59に開催されたCBT時とサービス開始時の凄腕の銃使い「マクラクラン」・妖精司祭「アレグリア」の変更点を公開いたしました。公式サイトにて、変更点のあるカードを「アルテイルNEO」サービス開始時まで毎日公開していきますのでお楽しみください。

「アルテイルNEO」CBT後バランス調整ページ

http://web.dev.alteilneo.com/info/num/24?PR=01

(C) Coreedge Inc / (C) So-net Game Studio Limited