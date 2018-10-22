ドワンゴのゲームプロジェクト発表番組が10月25日に放送決定！宮崎駿氏が映像出演

ドワンゴは、同社が運営する日本最大級の動画サービス「niconico」の「ニコニコ生放送」にて10月25日19時30分より、同社のゲームプロジェクトに関する発表番組「ドワンゴゲーム会議（仮）」を放送します。
本番組では、先日100万DL達成となったVTuberキャラクターの制作・配信ができるスマホアプリ『カスタムキャスト』や、電撃文庫×niconicoが贈る完全オリジナルブラウザゲーム『エンゲージプリンセス』の最新情報に加え、ドワンゴが贈るゲームに関する最新情報が公開される予定です。
◆番組詳細
・番組名：【宮崎駿映像出演】ドワンゴゲーム会議（仮）・『エンゲージプリンセス』第1回生放送
・放送日時：10月25日（木）19時30分～
・番組URL：
http://live.nicovideo.jp/watch/lv315789756
■第1部：ドワンゴゲーム会議（仮） 19時30分～
・内容：『カスタムキャスト』、『人工生命プロジェクト（仮）』について発表
・出演者：MC 電脳少女シロ、中村光一、栗田穣崇、宮崎駿（映像出演）
■第2部：『エンゲージプリンセス』第1回生放送 21時15分～22時45分（予定）
・内容：電撃文庫×niconicoが贈る完全オリジナルブラウザゲームに関する最新情報
・出演者：MC 三澤紗千香、千本木彩花
ゲスト 日高里菜、吉田仁美
©2018 伏見つかさ／ストレートエッジ
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©2018 DWANGO Co., Ltd イラスト／かんざきひろ
茶っプリン