■レアガチャ「ホーンテッド・ハロウィン」を開催!!

ハロウィン限定のヒーローが出現するレアガチャ「ホーンテッド・ハロウィン」を開催します。ハロウィン限定ヒーロー★5「扇谷定正(ハロウィンver.)」、★5「シグルズ(ハロウィンver.)」が新登場します。10連召喚1回目はボッコの実30個で召喚ができます。

また、10連召喚の偶数回は★5「扇谷定正(ハロウィンver.)」、★5「シグルズ(ハロウィンver.)」から1体以上確定で出現し、10連召喚の奇数回は★5「赤ずきん(ハロウィンver.)」、★5「アリス(ハロウィンver.)」、★5「マーリン(ハロウィンver.)」、★5「オロチ(ハロウィンver.)」から1体以上確定で出現します。さらに、10連召喚5,7回目には過去のハロウィンver.の限定ヒーロー含む6体の中から1体を選べるアイテム「仮装の壺」を入手できます。

※ボッコの実5個で1回召喚、50個で10連召喚ができます

開催期間

2018年10月22日(月)メンテナンス後~11月5日(月)12:59まで

■クエスト「パンプキン・ハロウィン」を開催!!

ハロウィンヒーロー★5「ジャック・オー・ランタン」が獲得できるクエスト「パンプキン・ハロウィン」を開催します。クエストクリアの報酬やドロップ報酬でサポートスキルが優秀なヒーロー★5「ジャック・オー・ランタン」を入手することができます。

また、クエストのクリア報酬で手に入る進化素材を集めると★5「ジャック・オー・ランタン」を★6「お騒がせハ゜ンフ゜キン・ジャック・オー・ランタン」へと進化させることができます。進化素材はヒーローのスキルアップ素材にもなります。さらに、クエストをクリアすることで様々な報酬が手に入ります。

開催期間

2018年10月22日(月)メンテナンス後~11月5日(月)12:59まで

フルボッコヒーローズX iOS版ダウンロード

フルボッコヒーローズX Android版ダウンロード

(C)Drecom Co., Ltd. powered by CyberConnect2 Co., Ltd.