■Twitterで公開された「ダメージ戦闘服」

「ダメージ戦闘服」は、ストーリー上でも登場する他、カードとしてプレイヤーが入手することもできます。

迅式武器種のヒーロー

御鷹 寿史(CV:鈴木 拡樹)、透野 光希(CV:緒方 恵美)、頼城 紫暮(CV:梅原 裕一郎)、佐海 良輔(CV:内山 昂輝)、北村 倫理(CV:岡本 信彦)

重式武器種のヒーロー

戸上 宗一郎(CV:日野 聡)、斎樹 巡(CV:堀江 瞬)、志藤 正義(CV:竹内 良太)、武居 一孝(CV:石川 界人)、矢後 勇成(CV:赤羽根 健治)

術式武器種のヒーロ

浅桐 真大(CV:吉野 裕行)、三津木 慎(CV:天﨑 滉平)、伊勢崎 敬(CV:内田 雄馬)、霧谷 柊(CV:小林 裕介)、久森 晃人(CV:島﨑 信長)

■Twitterで開催中の”ワヒロ相性診断”

診断方法

1. ワールドエンドヒーローズ公式Twitterアカウント(@worldendheroes)の、告知ツイート画像の「相性診断スタート!」のボタンをクリックします。

2. DM画面に自動遷移するため、画面下に表示される「ワヒロ相性診断スタート!」を投稿すると、診断が開始されます。

3. 3問目まで回答すると、あなたと相性が良いメンバーが表示されます。

実施期間

2018年10月16日(火)~10月31日(水)23:59まで

注意事項

期間中、DMに選択肢以外の文言を入力すると、システムの仕様上、診断への案内が自動的に返信されてしまいます。お問い合わせがございましたら上記ご了承の上、DMにてご連絡ください。

告知ツイートはこちら

https://twitter.com/worldendheroes/status/1052153633586860033

