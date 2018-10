■コラボイベント「小鬼を殺す者」前編

2018年10月22日(月)18:00より、「ゴブリンスレイヤー」コラボイベント「小鬼を殺す者」前編を開始します。プレイヤーは、クエストを攻略していくことで、原作者・蝸牛くも先生監修のコラボシナリオをTVアニメオリジナルキャスト(梅原裕一郎さん、小倉唯さん)による新規収録ボイスで楽しむことができます。また、クエストを完全踏破すると、限定称号「助けを求める少女」「ゴブリン専門」を手に入れることができます。

コラボイベント「小鬼を殺す者」あらすじ

魔物から追われ、必死に助けを求める少女。間一髪でレナスたちが窮地を救うが、その少女は......。

コラボ実施期間

前編開始:2018年10月22日(月)18:00

後編開始:2018年10月29日(月)18:00

終了:2018年11月12日(月)13:59

■コラボ記念キャンペーン

2018年10月22日(月)18:00から開始するTVアニメ「ゴブリンスレイヤー」とのコラボを記念し、10月22日(月)15:00より「「ゴブリンスレイヤー」コラボ記念キャンペーン」を実施します。

その1:「ゴブリンスレイヤー」コラボ記念 1,000 秘石(無償分)プレゼント!

開始日時:2018年10月22日(月)18:00

終了日時:2018年11月12日(月)13:59

その2:コラボ記念「★6磨上げた剣:レプリカ」プレゼント!

開始日時:2018年10月22日(月)18:00

終了日時:2018年11月12日(月)13:59

その3:「ゴブリンスレイヤー」コラボ記念ログインボーナス

※期間中合計1,000 秘石(無償分)や、武器生成チケットなどが手に入ります

開始日時:2018年10月23日(火)4:00

終了日時:2018年11月5日(月)3:59

その4:「ストーリークエスト」消費 AP 半減キャンペーン

開始日時:2018年10月22日(月)15:00

終了日時:2018年10月29日(月)14:59

その5:魔晶石出現率超 UP

※「魔晶石」とは、戦闘終了後に獲得できる経験値が増加する青い晶石です。

開始日時:2018年10月22日(月)15:00

終了日時:2018年10月29日(月)14:59

■梅原さん、小倉さんの直筆サイン入り色紙を抽選でプレゼント!!

TVアニメ「ゴブリンスレイヤー」とのコラボを記念し、ゴブリンスレイヤー役の梅原裕一郎さん、女神官役の小倉唯さんが新規ボイス収録時に描いて頂いたセリフ入りサイン色紙を抽選で各1名様にプレゼントします。公式Twitterをフォローし、キャンペーンツイートをリツイートするだけでどなたでも簡単に参加できます。

キャンペーンツイート

キャンペーンツイート

