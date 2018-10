スピード破局！アリアナ・グランデの元フィアンセが婚約解消について初コメント

数週間の交際→電撃婚約→スピード破局!とメディアを騒がせ続けているアリアナとピート・デヴィッドソン。今回、ピートが初めて破局後の思いや、アリアナにまつわるタトゥーの話などを告白しました。

婚約後わずか4ヶ月でスピード破局した二人

NEW YORK, NY - AUGUST 20: Pete Davidson and Ariana Grande attend the 2018 MTV Video Music Awards at Radio City Music Hall on August 20, 2018 in New York City. (Photo by Kevin Mazur/WireImage)

人気歌手アリアナ・グランデと婚約解消したコメディアン、ピート・デヴィッドソンが初めて公の場となるコメディショーで破局について語りました。

電撃婚約後、わずか4ヶ月で別れを選んだ二人に今注目が集まっています。280席の観客に向けて、彼はコメディアンらしく面白おかしく話しました。

https://cdn1.thr.com/sites/default/files/imagecache/landscape928x523/2017/09/petedavidson.jpg

まぁ、みんな分かってると思うけど、僕はここに居たくないんだ。今色々なことが起こってるからね。

誰か、家に空き部屋はない?ルームメイトを探してる人はいないかい?笑

出典元:https://www.hollywoodreporter.com/news/pete-davidson-opens-up-ariana-grande-split-1154078

アリアナをイメージしたタトゥーについて

NEW YORK, NY - JUNE 29: Ariana Grande, Pete Davidson seen on the streets of Manhattan on June 29, 2018 in New York, NY. (Photo by Josiah Kamau/BuzzFoto via Getty Images)

あれから沢山のタトゥーを隠してるんだけど、なかなか面白いよ。

ただ今後母親のタトゥーは入れたくないかな。(アリアナのように)離れちゃうかもしれないからね。

出典元:https://www.hollywoodreporter.com/news/pete-davidson-opens-up-ariana-grande-split-1154078

アリアナのトレードマークのタトゥーをハートマークに変えたピート

みんな知ってる通り、僕たちは別れた。けど、婚約直後に二人でお互いをイメージしたタトゥーを入れたんだ。

ある雑誌は、僕がタトゥーを入れたことで「ピートはバカなの?」という質問を読者に投げかけて、93%の人が「イエス」と答えた。そんな時に僕の友達は「そんなことに耳は傾けるな!ただ君に嫉妬してるヘイターだよ」って言われて、「そうだよな俺はバカじゃないはず」って思えたんだ。それで最近その友達に会ったら「おい、結局お前はバカだったんだな!」って言われたよ(笑)

出典元:https://www.cosmopolitan.com/entertainment/a24022877/pete-davidson-reaction-to-ariana-grande-split/

一方、左手の薬指に元婚約者ピートの名前のタトゥーを入れていたアリアナ・グランデは、現在バンドエイドを貼って隠すことで応急処置をしているよう…!

インスタグラムも停止してしまったピート・デヴィッドソン。。

アリアナも一日も早く心からの笑顔で戻ってこれますように!