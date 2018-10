(画像は叶姉妹公式ブログのスクリーンショット)

叶姉妹の妹の叶美香が、自身の公式ブログを更新。『スーパーマリオ』に登場するプリンセス「ピーチ姫」のコスプレ姿を公開し反響を読んでいる。

■おっぱいちゃんになってしまい…

美香が話題の写真を公開したのは、21日。アメブロの公式ブログに「ハロウィンなピーチ姫は…」というタイトルで公開された記事の中には、はちきれそうな胸が特徴的なセクシーピーチ姫の姿が。

「ハロウィンが近いのでハロウィンなピーチ姫はちょっと…おっぱいちゃんになってしまいましたよ」

というコメントが添えられており、数多くの「いいね!」が集まっている。

■露出していないのにセクシー

美しい「マシュマロおっぱい」をあえてピンクのドレスで隠すことで、エロかわいさがさらにアップした「美香ピーチ姫」。

ラブリーな姿に、コメント欄には絶賛の声が寄せられていた。

・相変わらず素敵です! 同じマリオの非公式キャラですが、クッパ姫も見てみたいです。少し前にTwitter等で流行っててぜひやってもらいたいなと思っていたので、都合があえばよろしくお願いします

・おや 露出していないのにセクシーだぞ!

・美香さん! 前回もコメしましたが、ピンクメイクがお似合い!!! 口紅の色がほんと似合っていて、コンタクトのお色も似合う! かわいいです

・ピーチ姫、似合ってますね!つい胸に目がいってしまいますが、意外なキャラのコスプレだなと驚きました。きれいです

■叶恭子には王妃の貫禄が

姉の叶恭子が「ピンク色の姫ドレス」を着用した写真は、超ゴージャス。

「ファビュラスな姉のマリー・アントワネットのお写真を見たグッドルッキング・ガイのひとりが、ゲームオブスローンの王妃のサーセイにもそっくりと。(私もそう思っていましたよ…ぷぷぷ)」

というコメントが添えられており、大人気海外ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』(HBO)の登場人物サーセイ・ラニスターに似ているという意見も。

ゴージャスオーラ強めのマリー・アントワネットに扮した恭子は、姫というより王妃や女帝に近い貫禄を見せている。

ファビュラスな姉の💋✨ 王妃マリー・アントワネット🌹✨ フランス革命で 悲劇的な最期を遂げた、 歴史的なヒロインの 王妃マリーアントワネットは 幸せな幼少期とは違い、 ルイ16世の王妃となってからは、 波乱に満ちた生涯を送ることに... 何故捕らえられ、 断頭台に登ることになったのか、 多くの誤解もあったようですが、 最期まで凛とした態度を 崩さなかったマリー・アントワネット。 彼女の生涯の これまで語られていた歴史の中では 彼女の悪評やかけられた容疑も 殆どが誇張や捏造であった事も 分かってきているらしいですよ。 マリーアントワネットは 死の前日その遺書の中で 「私に危害を与えた敵をみな赦します。」 とも書いている事が わたくしは とても印象的で...、 あくまで私達の考えですが マリー・アントワネットが 「悪人」だとは感じていないのです。 それは マリーアントワネットに限らず 人から聞いた情報だけで 誰かを判断することの怖さを 知っているから。と、 ファビュラスな姉が。 ところで、 ファビュラスな姉の マリー・アントワネットの お写真を見た グッドルッキング・ガイのひとりが、 ゲームオブスローンの王妃のサーセイにもそっくり❣️、と。(私もそう思っていましたよ...ぷぷぷ...😝💖) ちなみに、ヘアアクセサリーなど、 リアルジュエリーを使用しておりますよ。 #マリーアントワネット #自由 #心の聖地 #precious #無償の愛 #癒し #kanosisters #heaven #fabulous #叶姉妹 #女神 #天使 #angel #コミケ #amazing #88 #peace #peaceful #heavenly #ファビュラス #宇宙 #究極生命体 #至福 #愛 #幸せ #jojo #愛するあなたへ

A post shared by 叶姉妹 kanosisters(@kano_sisters007) on Oct 4, 2018 at 5:06pm PDT

■叶姉妹のさらなるコスプレに期待?

10月31日まであと少し。ハロウィンまでの数日の間に、叶姉妹のさらなるコスプレを期待しているファンは少なくなさそうだ。