〔地震〕福島県相馬市で震度4、津波の心配なし(10/22)

気象庁によると、22日19:47頃、福島県沖を震源とするM4.9の地震があり、福島県相馬市で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：10月22日19:47頃

・震源地 ：福島県沖(北緯37.5度、東経141.5度)

・震源の深さ：約50km

・地震の規模：M4.9(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・福島県 ：相馬市中村＊

【震度3】

・福島県 ：福島市飯野町＊、郡山市湖南町＊、いわき市平梅本＊、白河市表郷＊、須賀川市八幡山＊、須賀川市岩瀬支所＊、二本松市油井＊、田村市船引町、田村市大越町＊、田村市常葉町＊、田村市都路町＊、田村市滝根町＊、南相馬市原町区三島町、南相馬市原町区高見町＊、南相馬市原町区本町＊、南相馬市鹿島区西町＊、南相馬市小高区＊、福島伊達市梁川町＊、本宮市本宮＊、本宮市白岩＊、国見町藤田＊、川俣町五百田＊、鏡石町不時沼＊、天栄村下松本＊、泉崎村泉崎＊、玉川村小高＊、小野町小野新町＊、福島広野町下北迫大谷地原＊、楢葉町北田＊、富岡町本岡＊、川内村下川内、大熊町野上＊、双葉町両竹＊、浪江町幾世橋、葛尾村落合落合＊、新地町谷地小屋＊、飯舘村伊丹沢＊

・宮城県 ：石巻市桃生町＊、角田市角田＊、岩沼市桜＊、丸森町上滝、亘理町下小路＊、山元町浅生原＊