江口拓也・八代拓の『さんたく!!!』1周年記念グッズ予約受付開始！2019年3月開催のリアルイベントには花江夏樹さんら声優陣がゲスト出演

人気男性声優・江口拓也さんと八代拓さんによるニコニコチャンネル“江口拓也・八代拓の『さんたく!!!』-3択バラエティ-。このたび、1周年を記念したグッズ“さんたく!!!1stAnniv.パック”（2018年12月5日発売予定）の予約受付が開始しました！
さらに、2019年3月17日（日）に開催するリアルイベント“さんたく!!!～Chapter3～”のゲストとして、白井悠介さん、武内駿輔さん、花江夏樹さん、平川大輔さんの出演が決定しました！
▲“『さんたく!!!』1stAnniv.パック”イメージ
『さんたく!!!』1周年記念グッズ、12月5日発売！ 予約受付中！
人気男性声優・江口拓也さんと八代拓さんによるニコニコチャンネル“江口拓也・八代拓の『さんたく!!!』-3択バラエティ-”の1周年を記念したグッズ“さんたく!!!1stAnniv.パック”が、12月5日に発売。
バラエティDVD、ラジオCD、フォトブック、缶バッジ3種など豪華グッズを集めた、盛りだくさんのスペシャルパックです。コンテンツはすべて新規撮影・収録し、『さんたく!!!』を普段から視聴いただいている方も、そうでない方も、お楽しみいただける内容となっています。
▲フォトブック イメージ
“さんたく!!!1stAnniv.パック”には、2019年3月17日開催のリアルイベント“さんたく!!!～Chapter3～”の前から3列以内の観覧席、通称「さんたく!!!シート」の抽選応募券が封入。豪華男性声優陣によるステージを間近で見ることができるチャンスです。
本商品は現在、アニメイト、ebten（エビテン）、コトブキヤ ショップ各店、電撃屋にて予約を受け付けています。購入特典として、アニメイトでは発売記念トークショウ（2019年1月27日（日）開催予定／登壇：江口拓也、八代拓、駒田航）の応募券、他店舗では絵柄の異なる限定ポストカードをプレゼント。無くなり次第終了となりますので、是非お早めにご予約ください。
◆商品概要
商品名： さんたく!!!1stAnniv.パック ～面白いことぜんぶ詰め込みました!!!～(仮)
発売日： 2018年12月5日予定
価格： 7,980円+税
発売元： 株式会社Ｇｚブレイン
販売元： 株式会社KADOKAWA
内容：
1. 撮り下ろしDVD （総計約100分）
・江口拓也＆駒田航の『Watackle フォトワールド！』
・八代拓＆浅沼晋太郎＆汐谷文康の『岩手きゅんきゅんラジオTHE MOVIE』
・仲村宗悟＆熊谷健太郎の『チムドンドンラジオTHE MOVIE』
- 録り下ろしCD（60分超）
・江口拓也＆八代拓が語り下ろすここだけラジオ！
- 撮り下ろしフォトブック(32P)
・公式カメラマンWatackleこと駒田航が撮り下ろした江口拓也＆八代拓の32P！
- 描き下ろし缶バッジ(3種)
・コトブキヤイラストレーター サクライ氏の描き下ろし！ 『さんたく!!!』キャラ缶バッジ3種！
- 「さんたく!!!シート」抽選応募券(1枚)
・2019年3月17日開催のリアルイベント“さんたく!!!～Chapter3～”のステージ前から3列以内の観覧席
に応募できるシリアルコード。
◆アニメイト特典
アニメイト限定特典： 発売記念トークショウ（2019 年1 月27 日（日）開催予定／登壇：江口拓也、八代拓、駒田航）の応募券
アニメイト予約ページ
https://www.animate-onlineshop.jp/pd/1573555/
◆「さんたく!!!シート」抽選応募券について
2019年3月17日開催“さんたく!!!～Chapter3～”の観覧席、前から3列以内の席に応募できるシリアルコードです。“江口拓也・八代拓の『さんたく!!!』-3 択バラエティ-”チャンネル会員の方のみご応募いただけます。
＜応募期間＞
2018年12月5日（水）10:00～12月19日（水）23:59／12月26日（水）当選通知
＜注意事項＞
・ご当選の際は、チケット代7,800円[税込]のお支払いが別途必要となります。
・シリアルコード1枚で、昼公演もしくは夜公演、どちらか1公演のみご応募いただけます。
・シリアルコード1枚で、2席まで応募可能です。同伴者がチャンネル会員でなくてもご応募いただけます。
・「さんたく!!!シート」にも会員チケット特典が付きます。
リアルイベント第3 弾“さんたく!!!～Chapter3～”開催！
イベント名：さんたく!!!～Chapter3～
日時： 2019年3月17日（日）
昼公演・夜公演2回公演予定
会場： 東京都・有楽町 よみうりホール
出演者： MC 江口拓也、八代拓
ゲスト 白井悠介、武内駿輔、花江夏樹、平川大輔 ※敬称略50音順
▲江口拓也さん（左）、八代拓さん（右）
▲白井悠介さん
▲武内駿輔さん
▲花江夏樹さん
▲平川大輔さん
＜チャンネル会員先行応募について＞
価格： 7,800円[税込]（会員チケット特典付き）
応募期間：
2018年12月27日（木）12:00～2019年1月13日（日）23:59／2019年1月18日（金）当選通知
※応募方法やその他詳細については、後日チャンネルページ（http://ch.nicovideo.jp/santaku）などでお知らせいたします。
※チャンネル会員先行販売は抽選となります。
※内容や出演者は、事前の予告なく変更になる場合があります。
ニコニコチャンネル“江口拓也・八代拓の『さんたく!!!』-3択バラエティ-” 概要
チャンネル名： 江口拓也・八代拓の『さんたく!!!』-3択バラエティ-
内容： 名前に「拓」のつく人気男性声優・江口拓也氏、八代拓氏とゲストが織りなすバラエティチャンネルで、企画内容やロケ先などを視聴者による3択の投票結果で決定するトーク番組や、ブロマガなどを配信。
月額： 540円[税込]
チャンネルURL： http://ch.nicovideo.jp/santaku
Twitter： https://twitter.com/santaku_3taku