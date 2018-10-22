江口拓也・八代拓の『さんたく!!!』1周年記念グッズ予約受付開始！2019年3月開催のリアルイベントには花江夏樹さんら声優陣がゲスト出演

人気男性声優・江口拓也さんと八代拓さんによるニコニコチャンネル“江口拓也・八代拓の『さんたく!!!』-3択バラエティ-。このたび、1周年を記念したグッズ“さんたく!!!1stAnniv.パック”（2018年12月5日発売予定）の予約受付が開始しました！

さらに、2019年3月17日（日）に開催するリアルイベント“さんたく!!!～Chapter3～”のゲストとして、白井悠介さん、武内駿輔さん、花江夏樹さん、平川大輔さんの出演が決定しました！

▲“『さんたく!!!』1stAnniv.パック”イメージ

▲“『さんたく!!!』1stAnniv.パック”イメージ

『さんたく!!!』1周年記念グッズ、12月5日発売！ 予約受付中！

人気男性声優・江口拓也さんと八代拓さんによるニコニコチャンネル“江口拓也・八代拓の『さんたく!!!』-3択バラエティ-”の1周年を記念したグッズ“さんたく!!!1stAnniv.パック”が、12月5日に発売。

バラエティDVD、ラジオCD、フォトブック、缶バッジ3種など豪華グッズを集めた、盛りだくさんのスペシャルパックです。コンテンツはすべて新規撮影・収録し、『さんたく!!!』を普段から視聴いただいている方も、そうでない方も、お楽しみいただける内容となっています。

▲フォトブック イメージ

▲フォトブック イメージ

“さんたく!!!1stAnniv.パック”には、2019年3月17日開催のリアルイベント“さんたく!!!～Chapter3～”の前から3列以内の観覧席、通称「さんたく!!!シート」の抽選応募券が封入。豪華男性声優陣によるステージを間近で見ることができるチャンスです。

本商品は現在、アニメイト、ebten（エビテン）、コトブキヤ ショップ各店、電撃屋にて予約を受け付けています。購入特典として、アニメイトでは発売記念トークショウ（2019年1月27日（日）開催予定／登壇：江口拓也、八代拓、駒田航）の応募券、他店舗では絵柄の異なる限定ポストカードをプレゼント。無くなり次第終了となりますので、是非お早めにご予約ください。

◆商品概要

商品名： さんたく!!!1stAnniv.パック ～面白いことぜんぶ詰め込みました!!!～(仮)

発売日： 2018年12月5日予定

価格： 7,980円+税

発売元： 株式会社Ｇｚブレイン

販売元： 株式会社KADOKAWA

内容：

1. 撮り下ろしDVD （総計約100分）

・江口拓也＆駒田航の『Watackle フォトワールド！』

・八代拓＆浅沼晋太郎＆汐谷文康の『岩手きゅんきゅんラジオTHE MOVIE』

・仲村宗悟＆熊谷健太郎の『チムドンドンラジオTHE MOVIE』

録り下ろしCD（60分超）

・江口拓也＆八代拓が語り下ろすここだけラジオ！

・江口拓也＆八代拓が語り下ろすここだけラジオ！ 撮り下ろしフォトブック(32P)

・公式カメラマンWatackleこと駒田航が撮り下ろした江口拓也＆八代拓の32P！

・公式カメラマンWatackleこと駒田航が撮り下ろした江口拓也＆八代拓の32P！ 描き下ろし缶バッジ(3種)

・コトブキヤイラストレーター サクライ氏の描き下ろし！ 『さんたく!!!』キャラ缶バッジ3種！

・コトブキヤイラストレーター サクライ氏の描き下ろし！ 『さんたく!!!』キャラ缶バッジ3種！ 「さんたく!!!シート」抽選応募券(1枚)

・2019年3月17日開催のリアルイベント“さんたく!!!～Chapter3～”のステージ前から3列以内の観覧席

に応募できるシリアルコード。

◆アニメイト特典

アニメイト限定特典： 発売記念トークショウ（2019 年1 月27 日（日）開催予定／登壇：江口拓也、八代拓、駒田航）の応募券

アニメイト予約ページ

https://www.animate-onlineshop.jp/pd/1573555/

◆「さんたく!!!シート」抽選応募券について

2019年3月17日開催“さんたく!!!～Chapter3～”の観覧席、前から3列以内の席に応募できるシリアルコードです。“江口拓也・八代拓の『さんたく!!!』-3 択バラエティ-”チャンネル会員の方のみご応募いただけます。

＜応募期間＞

2018年12月5日（水）10:00～12月19日（水）23:59／12月26日（水）当選通知

＜注意事項＞

・ご当選の際は、チケット代7,800円[税込]のお支払いが別途必要となります。

・シリアルコード1枚で、昼公演もしくは夜公演、どちらか1公演のみご応募いただけます。

・シリアルコード1枚で、2席まで応募可能です。同伴者がチャンネル会員でなくてもご応募いただけます。

・「さんたく!!!シート」にも会員チケット特典が付きます。

リアルイベント第3 弾“さんたく!!!～Chapter3～”開催！

イベント名：さんたく!!!～Chapter3～

日時： 2019年3月17日（日）

昼公演・夜公演2回公演予定

会場： 東京都・有楽町 よみうりホール

出演者： MC 江口拓也、八代拓

ゲスト 白井悠介、武内駿輔、花江夏樹、平川大輔 ※敬称略50音順

▲江口拓也さん（左）、八代拓さん（右）

▲江口拓也さん（左）、八代拓さん（右）

▲白井悠介さん

▲白井悠介さん

▲武内駿輔さん

▲武内駿輔さん

▲花江夏樹さん

▲花江夏樹さん

▲平川大輔さん

▲平川大輔さん

＜チャンネル会員先行応募について＞

価格： 7,800円[税込]（会員チケット特典付き）

応募期間：

2018年12月27日（木）12:00～2019年1月13日（日）23:59／2019年1月18日（金）当選通知

※応募方法やその他詳細については、後日チャンネルページ（http://ch.nicovideo.jp/santaku）などでお知らせいたします。

※チャンネル会員先行販売は抽選となります。

※内容や出演者は、事前の予告なく変更になる場合があります。

ニコニコチャンネル“江口拓也・八代拓の『さんたく!!!』-3択バラエティ-” 概要

チャンネル名： 江口拓也・八代拓の『さんたく!!!』-3択バラエティ-

内容： 名前に「拓」のつく人気男性声優・江口拓也氏、八代拓氏とゲストが織りなすバラエティチャンネルで、企画内容やロケ先などを視聴者による3択の投票結果で決定するトーク番組や、ブロマガなどを配信。

月額： 540円[税込]

チャンネルURL： http://ch.nicovideo.jp/santaku

Twitter： https://twitter.com/santaku_3taku