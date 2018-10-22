福島浜通りで震度4の地震　津波の心配なし(10月22日午後7時47分)

10月22日午後7時47分、福島浜通りで震度4の地震を観測した。

震源地は福島県沖で、震源の深さは50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定される。

震度4 福島浜通り

震度3 福島中通り 宮城南部 宮城中部

震度2 福島会津 宮城北部 茨城北部 栃木北部

震度1 茨城南部 栃木南部 青森三八上北 岩手沿岸北部 岩手沿岸南部 岩手内陸北部 岩手内陸南部 山形最上 山形村山 山形置賜 群馬南部 埼玉北部 埼玉南部 千葉北東部 千葉北西部 東京23区

震度4 相馬市

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なお、この地震による津波の心配はない。