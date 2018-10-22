＜レスリング＞《速報》向田真優と川井梨紗子が準決勝進出…2018年世界選手権・第3日

（2018年10月22日、ハンガリー・ブダペスト）
男子フリースタイル
【70kg級】乙黒圭祐（山梨学院大） 28選手出場
１回戦 ●［Ｔフォール、1:27=1-12］Navruzov, Ikhtiyor（ウズベキスタン）
※敗者復活戦に回れず
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【97kg級】山口剛（ブシロード） 25選手出場
２回戦 ●［2-7］Conyedo Ruano, Abraham de Jesus（イタリア）
１回戦 ○［Ｔフォール、2:09=10-0］Merrill, Charles Zachary（プエルトリコ）
女子
【55kg級】向田真優（至学館大） 21選手出場
準決勝 Zhang, Qi（中国）
３回戦 ○［6-4］Mattsson, Sofia（スウェーデン）
２回戦 ○［6-0］Jong, Myong-Suk（北朝鮮）
１回戦 ○［Ｔフォール、2:00=10-0］Hockova Martinakova, Lenka（チェコ）
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【59kg級】川井梨紗子（ジャパンビバレッジ） 21選手出場
準決勝 Lipatova, Svetlana（ロシア）
３回戦 ○［フォール、1:03=10-0］Hanchar-Yanushkevich, Katsiaryna（ベラルーシ）
２回戦 ○［6-0］Pei, Xingru（中国）
１回戦 ＢＹＥ