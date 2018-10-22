【日本、3点リードで前半を折り返す！】AFC U-19選手権 タイvs日本

AFC U-19選手権インドネシアグループステージ第2節は10月22日 (月)、Pakansari StadiumでU-19タイ代表男子 vs U-19日本代表男子の試合が行われている。
勝ち点3を獲得すれば決勝トーナメント進出が決まる重要な一戦！
前半のうちに、宮代が2ゴール、齊藤未月がゴールを奪い3点リードで前半を折り返す！Player!で速報中
メンバー
■ U-19タイ代表男子
GK 13 クリサワト コンコット
DF 3 キッティポン サンサニット
DF 5 クリトサダ カマン
DF 6 キッティタチ プラニシ
DF 14 サラウット ムンジット
DF 20 アイルファン ドロー
MF 10 エカニト パンヤ
MF 19 シラパク プルエアンナ
FW 2 サクンチャイ サエンソフォ
FW 8 シティチョーク パソ
FW 12 コラウィチ タサ
GK 1 ノッポーン ラコンポーン
GK 23 スパワット ヨカクル
DF 4 クリトサダ ノサラット
DF 15 サムパン ケシ
DF 17 サランユ パランワン
DF 21 アヌサク ジャイフェット
MF 7 ナッタウット チョーティワット
MF 16 ペーラパット カミンソン
MF 18 ハッサワット ノプナテ
FW 9 メティー サラカム
FW 11 スパナット ムーンター
FW 22 ユチャピチャイ レートラム
■ U-19日本代表男子
GK 12 谷 晃生
DF 2 東 俊希
DF 4 橋岡 大樹
DF 17 石原 広教
DF 22 三國 ケネディエブス
MF 6 齊藤 未月
MF 7 伊藤 洋輝
MF 10 安部 裕葵
MF 14 郷家 友太
FW 18 斉藤 光毅
FW 20 宮代 大聖
GK 1 若原 智哉
GK 23 大迫 敬介
DF 3 小林 友希
DF 5 菅原 由勢
DF 15 瀬古 歩夢
DF 21 荻原 拓也
MF 8 藤本 寛也
MF 16 滝 裕太
MF 19 山田 康太
FW 9 久保 建英
FW 11 田川 亨介
FW 13 原 大智