U-15日本代表フランス遠征　向井颯を追加招集

10月22日、日本サッカー協会(JFA)は27日よりフランスに遠征し、バル・ド・マルヌU-16国際親善トーナメント2018に出場するU-15日本代表において、向井颯(セレッソ大阪U-15)を追加招集することを発表した。

同大会で日本はU-15オーストリア代表、U-15フランス代表、U-15イングランド代表と対戦する。

▽GK

1 彼島優(FC東京U-15深川)

12 長田澪(ブレーメン)

▽DF

5 松木玖生(青森山田中)

13 水谷優佑(千里丘FC)

6 大迫蒼人(FC東京U-15むさし)

3 諏訪間幸成(横浜Ｆ・マリノスジュニアユース)

2 大石稜也(明徳義塾中)

16 石井玲於奈(FC東京U-15深川)

4 田中隼人(柏レイソルU-15)

▽MF

17 豊田晃大(名古屋グランパスU-15)

10 山根陸(横浜Ｆ・マリノスジュニアユース)

15 中村仁郎(ガンバ大阪ジュニアユース)

14 中井卓大(レアル・マドリード カデーテA)

7 遠山悠希(京都サンガF.C.U-15)

▽FW

8 勝島新之助(京都サンガF.C.U-15)

9向井颯(セレッソ大阪U-15)

11 野澤零温(FC東京U-15深川)

18 下川陽輝(セレッソ大阪U-15)