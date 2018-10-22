U-15日本代表フランス遠征　向井颯を追加招集

10月22日、日本サッカー協会(JFA)は27日よりフランスに遠征し、バル・ド・マルヌU-16国際親善トーナメント2018に出場するU-15日本代表において、向井颯(セレッソ大阪U-15)を追加招集することを発表した。
同大会で日本はU-15オーストリア代表、U-15フランス代表、U-15イングランド代表と対戦する。
▽GK
1 彼島優(FC東京U-15深川)
12 長田澪(ブレーメン)
▽DF
5 松木玖生(青森山田中)
13 水谷優佑(千里丘FC)
6 大迫蒼人(FC東京U-15むさし)
3 諏訪間幸成(横浜Ｆ・マリノスジュニアユース)
2 大石稜也(明徳義塾中)
16 石井玲於奈(FC東京U-15深川)
4 田中隼人(柏レイソルU-15)
▽MF
17 豊田晃大(名古屋グランパスU-15)
10 山根陸(横浜Ｆ・マリノスジュニアユース)
15 中村仁郎(ガンバ大阪ジュニアユース)
14 中井卓大(レアル・マドリード カデーテA)
7 遠山悠希(京都サンガF.C.U-15)
▽FW
8 勝島新之助(京都サンガF.C.U-15)
9向井颯(セレッソ大阪U-15)
11 野澤零温(FC東京U-15深川)
18 下川陽輝(セレッソ大阪U-15)