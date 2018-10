パターソン厄日！針を刺されるわ、鉄パイプでシバかれるわで散々。「ブラインドスポット」S2名場面。

科学捜査官パターソンが、敵のボスに捕まって大ピンチに。 新キャストのアーチー・パンジャビは、「グッド・ワイフ」に出ていた時とファッションが同じっぽいけど?! 「ブラインドスポット」シーズン2、第11話までの感想と小ネタです。 *ネタバレがあります。

美女に彫られたタトゥーの謎を解くサスペンス・ドラマが「ブラインドスポット」。

先日、AXNの放送でシーズン2を第11話まで観たところです。

舞台であるFBI捜査本部の、科学捜査部門に所属しているのがパターソンですよ。

シーズン1のパターソンには、デヴィッドという名のボーイフレンドがいましたけども。

あの子も良い子でしたけど、死に別れてしまって残念でした。

シーズン2になって、パターソンに新カレができました。

それはFBI捜査本部で働いている心理学者ボーデンですよ。

職場恋愛ですよ、パターソンも手近なところから見つけました!

第9話では「10回目のお泊まり記念日だよ」と、パターソンのために朝食を作っていたボーデン。

観ながら「へ〜、もう10回抱いたんだ」と思いました。

「抱き数」確認、完了ですよ!

しかし、ステキなはずのボーデンが、敵の一味であることが判明して恋愛関係が急展開。

というか、恋愛関係はパーに!

パターソンがボーデンとの揉み合いに負け、敵の隠れ家に連れて行かれてからが大変でした。

第10話で、なんとパターソンが、敵のボスであるシェパードから拷問を受けることに。

こちらが、捕まったときの写真です。

写真左からボーデン、シェパード、ベッドに縛られているのがパターソン。↓

BLINDSPOT -- 'Nor I, Nigel, AKA Leg In Iron' Episode 210 -- Pictured: (l-r) Ukweli Roach as Dr. Robert Borden, Michelle Hurd as Sheperd, Ashley Johnson as Patterson -- (Photo by: David Giesbrecht/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

こちらの写真は、逃走のタイミングを計るパターソン。

「しめしめ。ボーデンが茶碗を洗っている隙に・・・」の図。↓

BLINDSPOT -- 'Nor I, Nigel, AKA Leg In Iron' Episode 210 -- Pictured: Ashley Johnson as Patterson -- (Photo by: David Giesbrecht/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

パターソンが受ける拷問が「でっかい針を耳の穴に突っ込まれる」という、とても女子相手とは思えぬハードな内容でギョッとしました。

かわいいからって手加減しないんですよ!

こちらが劇中写真。

こわいですね~。

シェパード「チクッとしますよ」

パターソン「チクッ、どころじゃねーよ!」・・・という図。↓

BLINDSPOT -- 'Nor I, Nigel, AKA Leg In Iron' Episode 210 -- Pictured: (l-r) Ashley Johnson as Patterson, Michelle Hurd as Sheperd -- (Photo by: David Giesbrecht/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

拷問でパターソンからFBIの情報を聞き出そうとするシェパードに対して、「フン、なによ。どうせ殺すつもりなんでしょ?だったら、さっさとやったら?さあさあ、おやんなさいな!」みたいなことを言って、逆に挑発したパターソン。

「ヘイヘイヘイ!ヨーヨーヨー!」みたいなノリですよ!

なんとも男前な抵抗を見せました。

さらなるシェパードの「何を知っているか答えなさい」という追求にも、痛烈な毒舌で反撃するパターソン。

「うるさいっ!アンタ、頭悪いんじゃないの?!さっきから私、質問には一切答えないとハッキリ言ってるんですけどね!」と、バッサリ。

肉体的な拷問に対して、「頭悪いんじゃないの?!」という精神的なハラスメントで返す、という戦法が知的で粋。

「さすがパタ子ちゃん」と思いました。

僕も、もし拷問される機会があったら、敵に向かって「アンタさ~、頭悪いんじゃないの?!」と切り替えしてやろうと思いましたけども。

「頭悪いんじゃないの?!」等と言われたシェパードはキレて、パターソンの頭を鉄パイプでガーーン!

相当痛そうでした。

あんな目に遭うのはカンベン。

僕が拷問されたときは、ソッコーで情報を吐きたいと思います、洗いざらい!

というわけで、今回の拷問は、パターソンの男気、知性、底力を感じる名場面になりました。

拷問後に救出されたパターソンは、ちょっと休んで、すぐに職場復帰していてビックリ。

もし僕が、縛られて耳に針を突っ込まれた後、頭を鉄パイプでシバかれる、なんていう拷問をされたなら・・・。

解放された瞬間から転職先を探すことでしょう。

登録することでしょう、マイナビに!

シーズン2の第1話より、FBI捜査チームの指揮をとっているのがナズ・カマルですけども。

シーズン序盤から、捜査官のカート・ウェラーとナズ・カマルは、こんな仲に。

「背中のチャックを上げさせる仲」ですよ!↓

BLINDSPOT -- 'Why Let Cooler Pasture Deform' Episode 209 -- Pictured: (l-r) Archie Panjabi as Nas Kamal, Sullivan Stapleton as Kurt Weller -- (Photo by: Virginia Sherwood/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

ナズ・カマル役を演じているのは、法廷ドラマ「グッド・ワイフ」で調査員カリンダ役を演じたアーチー・パンジャビですよ。

僕も大好きな女優さんです。

今回も、ピシッと指令を出したりする場面などでシャープな持ち味を発揮していて、なかなかのハマリ役〜。

こちらの写真、左がナズ・カマル役のアーチー・パンジャビ。↓

BLINDSPOT -- 'Condone Untidiest Thefts' Episode 205 -- Pictured: (l-r) Archie Panjabi as Nas Kamal, Jaimie Alexander as Jane Doe -- (Photo by: Peter Kramer/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

ナズ・カマルのファッションを見て「おや?」と思いました。

こちらの写真は「グッド・ワイフ」でカリンダ役を演じた時のアーチー・パンジャビですけども。

色といい、選んだアイテムといい、シルエットといい、髪型といい…。

大体、ファッション同じじゃないですか?!↓

NEW YORK - SEPTEMBER 18: 'Here Comes the Judge'--Nick's (Mark Warren. right) latest actions make Kalinda (Archie Panjabi, left) suspicious, on THE GOOD WIFE, at a special time, Sunday Nov 18 (9:30-10:30 PM, ET/8:30-9:30 PM, CT/9:00-10:00 PM, PT) on the CBS Television Network. (Photo by Jeffrey Neira/CBS via Getty Images)

これは一体どういうことであろう。

2役ともクールなキャラクターだから、ファッションも似てしまったのか。

それとも彼女、ファッション・センスの引き出しが一つしかないのか?!

ぐるぐる着回せないタイプなのか?!

きっと、たまたまなのだと思います。

その他の出演ドラマでは、きっと違う装いなのでしょう。

アーチー・パンジャビは、「ブラインドスポット」製作スタッフが手がける新リーガルドラマ「Adversaries」(原題)の主役に抜擢されています。

2019年から2020年に米国で放送が予定されている新ドラマ。

日本でも鑑賞が可能になったら、ぜひアーチー・パンジャビのファッションに注目していただきたいです。

彼女のファッション・センスの引き出しが一つしかないのか、ぜひその目でお確かめくださいませ〜!