【AFC U-19選手権グループステージ第2節】日本がタイを下し、グループステージ首位通過を決める！

サッカー 試合サマリー

AFC U-19選手権インドネシアグループステージ第2節は10月22日 (月)、Pakansari StadiumでU-19タイ代表男子 vs U-19日本代表男子の試合が行われました。

JPNはTHAを激しく攻め立て、3 - 0と3点のリードを奪って前半を折り返します。

後半に入り、攻める展開を作り出しのはTHA、JPNのゴールを割り、得点をしますが逆転まで至らず。

最終スコアは3 - 1となり、JPNは、2点の差をつけての、見事な勝利！

2連勝でグループステージ首位通過を決める！

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メンバー

■ U-19タイ代表男子

GK　13　クリサワト　コンコット

DF　3　キッティポン　サンサニット

DF　5　クリトサダ　カマン

DF　6　キッティタチ　プラニシ

DF　14　サラウット　ムンジット

DF　20　アイルファン　ドロー

MF　10　エカニト　パンヤ

MF　19　シラパク　プルエアンナ

FW　2　サクンチャイ　サエンソフォ

FW　8　シティチョーク　パソ

FW　12　コラウィチ　タサ

GK　1　ノッポーン　ラコンポーン

GK　23　スパワット　ヨカクル

DF　4　クリトサダ　ノサラット

DF　15　サムパン　ケシ

DF　17　サランユ　パランワン

DF　21　アヌサク　ジャイフェット

MF　7　ナッタウット　チョーティワット

MF　16　ペーラパット　カミンソン

MF　18　ハッサワット　ノプナテ

FW　9　メティー　サラカム

FW　11　スパナット　ムーンター

FW　22　ユチャピチャイ　レートラム

■ U-19日本代表男子

GK　12　谷　晃生

DF　2　東　俊希

DF　4　橋岡　大樹

DF　17　石原　広教

DF　22　三國　ケネディエブス

MF　6　齊藤　未月

MF　7　伊藤　洋輝

MF　10　安部　裕葵

MF　14　郷家　友太

FW　18　斉藤　光毅

FW　20　宮代　大聖

GK　1　若原　智哉

GK　23　大迫　敬介

DF　3　小林　友希

DF　5　菅原　由勢

DF　15　瀬古　歩夢

DF　21　荻原　拓也

MF　8　藤本　寛也

MF　16　滝　裕太

MF　19　山田　康太

FW　9　久保　建英

FW　11　田川　亨介

FW　13　原　大智

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